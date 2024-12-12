Підліток з Одеської області став посмертним донором для п'ятьох людей, — Одеська ОВА

Завдяки хлопцю п'ятьом особам провели трансплантації органів. Наразі вони перебувають у стабільному стані.

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Підліток з Одеської області посмертно став донором для п'ятьох людей. Про це повідомили в Одеській ОВА.

Зазначається, що 28 листопада 13-річного хлопчика госпіталізували до Захарівської лікарні з гострим порушенням мозкового кровообігу. 4 грудня медики діагностували смерть мозку. Після складного рішення його батьки погодилися на донорство. На базі КНП "Захарівська лікарня" була проведена експлантація органів (серця, нирок, легень і печінки) для пересадки хворим, які чекали на донорство роками.

Трансплантацію вдалося провести п'ятьом особам:

нирки отримали 9-річний хлопчик зі Львова та 6-річна дитина з Вінниччини;

легені пересаджено 35-річній матері пʼятьох дітей із Миколаївщини;

печінку отримала 17-річна дівчина з Києва;

серце пересадили 8-річному хлопчику з Дніпропетровщини.

Операції проводили фахівці Інституту серця, "Охматдиту", Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові. Все минуло успішно, пацієнти перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, у лікарні США оголошений мертвим донор прокинувся на операційному столі якраз тоді, коли лікарі готувалися до трансплантації його серця. Стан пацієнта шокував людей у лікарні, двоє лікарів, яким було доручено провести операцію, відмовилися брати в цьому участь.

Тим часом у Китаї хворий на рак вкрав пожертви донорів. Він викликав підозри у розтраті після того, як опублікував фотографії нової квартири.