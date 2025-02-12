"Каннибал" Арми Хаммер рассказал, что ел сердце

По словам актера, он прошел своеобразный мужской ритуал посвящения после первой охоты.

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38-летний американский музыкант Арми Хаммер, звезда фильма "Назови меня своим именем", карьера которого в Голливуде потерпела крах после обвинений в сексуальном насилии, заявил в беседе с подкастером Луи Теру, что вырезал сердце у живого животного и откусил его, пишет Mirror.

В 2021 году была опубликована переписка, где актер заявлял, что он "на 100% каннибал". Другое сообщение гласило: "Мне нужна твоя кровь. Я жажду ее". В третьем он писал: "Я хочу увидеть все… Я хочу увидеть твой мозг, твою кровь, твои органы, каждую твою часть… Я бы определенно укусил ее… 100%… или попытался бы ее тр**нуть. Не уверен, что именно… наверное, и то, и другое". Как утверждалось, эти сообщения были отправлены Эффи Ангеловой, с которой у него был роман. Эти отношения разрушили девятилетний брак с Элизабет Чемберс, матерью его двоих детей.

Ангелова также обвинила Хаммера в изнасиловании и физическом насилии, что актер отрицал. В 2023 году прокуроры подтвердили, что ему не будут предъявлены обвинения. Однако карьеру звезды это не спасло:его уволили из актерского агентства, и он потерял несколько громких ролей в результате скандала.

Теперь Арми опровергает разрушительные обвинения, пытаясь вернуться в профессию. Он снимается в фильме "Граница: Суровое испытание". Отвечая на печально известные текстовые сообщения о каннибализме, Хаммер не отрицал, что разговор имел место, но заявил, что шокирующий диалог был просто "очень забавным разговором между двумя людьми, которые шутили и толкали друг друга".

"Я думаю, что самый важный контекст для таких вещей – это то, что они являются одной стороной разговора. Как вы заметите, из всех опубликованных текстовых сообщений, человек, который их опубликовал, вырезал свою сторону из всего разговора. Это выглядит так, будто я просто болтал сам с собой. Я имею в виду, если вы посмотрите, то на самом деле нет ответа ни в одном из отрывков. Знаете, любые цифровые измененные доказательства сразу же неприемлемы, потому что у вас нет контекста", – заявил он.

Когда Теру попросил его категорически опровергнуть, что он каннибал, гость ответил:

"Я имею в виду следующее. Иногда, когда вы связаны с человеком, и вы встречаетесь, и вы, ребята, занимаетесь сексом, и вы немного провокатор, и вас усугубляет алкоголь или наркотики или что-то в этом роде, это весело – растрепать перья и понемногу выходить за рамки. "Было ли у меня когда-либо намерение что-то отрезать от кого-то или съесть что-то у кого-то? Нет. Никогда не было ничего, чего бы я хотел на самом деле. Было ли весело шутить о том, что я был под кайфом или пьян, или смеяться, когда печатал эти сообщения? Конечно", – объяснил Хаммер.

При этом он признался, что одно из сообщений не было фантазией.

"Раньше я вырезал сердце у живого животного и ел его еще теплым", – поведал Арми, объяснив, что это произошло, когда он охотился с друзьями. Они и подстрекали его откусить кусочек сердца. Это, по его словам, стало своего рода напряженным мужским обрядом посвящения, когда человек идет на охоту впервые.

Гость подкаста также убеждает, что никогда не изменял своей жене, а Ангелова появилась уже после его расставания с Элизабет. Кроме того, он снова категорически опроверг все обвинения в изнасиловании, подчеркнув, что его оболгали.

Ранее Фокус писал, что мать Арми Хаммера подарила ему на день рождения вазэктомию.