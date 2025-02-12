"Канібал" Армі Гаммер розповів, що їв серце

За словами актора, він пройшов своєрідний чоловічий ритуал посвяти після першого полювання.

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38-річний американський музикант Армі Гаммер, зірка фільму "Назви мене своїм ім'ям", кар'єра якого в Голлівуді зазнала краху після звинувачень у сексуальному насильстві, заявив у розмові з подкастером Луї Теру, що вирізав серце у живої тварини і відкусив його шматочок, пише Mirror.

У 2021 році було опубліковано листування, де актор заявляв, що він "на 100% канібал". Інше повідомлення свідчило: "Мені потрібна твоя кров. Я жадаю її". У третьому він писав: "Я хочу побачити все... Я хочу побачити твій мозок, твою кров, твої органи, кожну твою частину... Я б безумовно вкусив її... 100%... або спробував би її тр**нути. Не впевнений, що саме... напевно, і те, і інше". Як стверджувалося, ці повідомлення надіслала Еффі Ангелова, з якою у нього був роман. Ці стосунки зруйнували дев'ятирічний шлюб з Елізабет Чемберс, матір'ю його двох дітей.

Ангелова також звинуватила Гаммера у зґвалтуванні та фізичному насильстві, що актор заперечував. У 2023 році прокурори підтвердили, що йому не будуть пред'явлені звинувачення. Однак кар'єру зірки це не врятувало: його звільнили з акторської агенції, і він втратив кілька гучних ролей унаслідок скандалу.

Тепер Армі спростовує руйнівні звинувачення, намагаючись повернутися в професію. Він знімається у фільмі "Кордон: Суворе випробування". Відповідаючи на сумнозвісні текстові повідомлення про канібалізм, Гаммер не заперечував, що розмова відбулася, але заявив, що шокуючий діалог був просто "дуже кумедною розмовою між двома людьми, які жартували й штовхали одне одного".

"Я думаю, що найважливіший контекст для таких речей — це те, що вони є однією стороною розмови. Як ви помітите, з усіх опублікованих текстових повідомлень, людина, яка їх опублікувала, вирізала свою сторону з усієї розмови. Це виглядає так, ніби я просто базікав сам із собою. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся, то насправді немає відповіді в жодному з уривків. Знаєте, будь-які цифрові змінені докази одразу ж неприйнятні, тому що у вас немає контексту", – заявив він.

Коли Теру попросив його категорично спростувати, що він канібал, гість відповів:

"Я маю на увазі таке. Іноді, коли ви пов'язані з людиною, і ви зустрічаєтеся, і ви, хлопці, займаєтеся сексом, і ви трохи провокатор, і вас поглиблює алкоголь чи наркотики або щось на кшталт того, що це весело — розпатлати пір'я і потроху виходити за рамки. "Чи був у мене коли-небудь намір щось відрізати від когось або з'їсти щось у когось? Ні. Ніколи не було нічого, чого б я хотів насправді. Чи було весело жартувати про те, що я був під кайфом або п'яний, або сміятися, коли друкував ці повідомлення? Звичайно", – пояснив Гаммер.

При цьому він зізнався, що одне з повідомлень не було фантазією.

"Раніше я вирізав серце у живої тварини і їв його ще теплим", – повідав Армі, пояснивши, що це сталося, коли він полював із друзями. Вони й підбурювали його відкусити шматочок серця. Це, за його словами, стало свого роду напруженим чоловічим обрядом посвячення, коли людина йде на полювання вперше.

Гість подкасту також переконує, що ніколи не зраджував своїй дружині, а Ангелова з'явилася вже після його розставання з Елізабет. Крім того, він знову категорично спростував усі звинувачення у зґвалтуванні, наголосивши, що його оббрехали.

Раніше Фокус писав, що мати Армі Гаммера подарувала йому на день народження вазектомію.