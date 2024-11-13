Мати "канібала" Армі Гаммера подарувала йому на день народження вазектомію (відео)

Мати Армі Гаммер спочатку уточнила, чи готовий він до такого подарунка. Армі, у якого вже є дочка і син, запевнив її, що не хоче більше дітей і згоден на операцію.

Дрю Гаммер, мати скандально відомого голлівудського актора Армі Гаммера, зізналася, що на 38-річчя подарувала своєму синові вазектомію. Про це жінка розповіла в новому випуску подкасту The Armie HammerTime.

"Отже, я дзвоню Армі і кажу: "Армі, що б ти хотів на свій день народження цього року?" А він відповідає: "О, я не знаю, можливо, гроші, що завгодно". І я кажу: "Думаю, я зроблю тобі вазектомію", — каже Дрю.

За її словами, син перепитав, чи справді мати хоче зробити йому такий подарунок, і, почувши ствердну відповідь, сказав, що в нього вже є двоє дітей (дев'ятирічна донька Гарпер та семирічний син Форд від колишньої дружини Елізабет Чембер), а більше він не хоче, тож, не роздумуючи, погодився.

Армі поговорив із лікарем, а потім сказав реєстраторці, що його мати оплатить хірургічну процедуру:

"Реєстраторка запитала: "Ви збираєтеся застрахувати це?" Я кажу: "Насправді, у мене немає страховки". Вона каже: "Що?" Я кажу: "Так, у мене вже багато років немає страховки". Вона каже: "О, добре. Ви збираєтеся застрахувати це на кредитну карту?" А я кажу: "Мої кредитні картки не покриють це. Моя мама подзвонить тобі і заплатить за це". А вона подивилася вниз і сказала: "Що?" А я кажу: "Так, моя мама подарувала мені це на день народження".

Актор додав, що дівчина за стійкою реєстрації лікарні була приголомшена і сказала, що ніколи про таке не чула.

"Тож так, моя мама подарувала мені вазектомію на день народження", — зауважив він.

Дрю Гаммер розповідає про свій подарунок синові

Місіс Гаммер також зізналася, що вона не хотіла, щоб її син мав секс поза шлюбом, а також остерігалася молодих дівчат, які хотіли б завагітніти від нього, щоб потім претендувати на його гроші.

Дою також виступила на захист актора, згадавши про те, що його звинувачували в сексуальному насильстві. Мати зазначила, що він був "повністю виправданий".

"Мій син не був злочинно неправий. Якби було хоч трохи неправильних речей, які ви зробили, наприклад, звинувачення у зґвалтуванні, вони б вас притиснули — вибачте за каламбур", — сказала вона.

Секс-скандал навколо Армі Гаммера спалахнув 2021 року. Спочатку жінка, яка побажала залишитися анонімною, звинуватила його в канібалізмі, показавши слідчим листування, де той ділився з нею своїми фантазіями і говорив, що він — "100%-й канібал". Армі писав, що хоче її з'їсти і випити кров.

Потім письменниця Джессіка Чинчин Енрікес, яка раніше зустрічалася з актором, назвала його аб'юзером і підтвердила автентичність його "людожерського" листування.

На цьому потік звинувачень не закінчився, і ще дві колишні дівчини актора, Пейдж Лоренце та Еффі Ангелова, звинуватили його в сексуальному насильстві та побитті.

Гаммер усі звинувачення проти себе заперечував.

Слідство тривало два роки. Правоохоронці не знайшли доказів провини Гаммера, і врешті-решт в окружній прокуратурі Лос-Анджелеса повідомили, що не висуватимуть проти Гаммера жодних звинувачень.

У жовтні 2024-го Армі оголосив, що має намір відновити свою кар'єру в Голлівуді і повертається з подкастом The Armie HammerTime. Він назвав його "таким собі щоденником або хронікою того, як знову збирає своє життя".

Армі Гаммер повідомив про запуск свого подкасту

У подкасті беруть участь гості, які "знають одну річ, якої не знаєте ви", і подовгу розмовляють із ведучим.

Гаммер також зніметься в новому фільмі. Він зіграє у вестерні "Прикордонне випробування".

Армі, який знімався у фільмах "Соціальна мережа", "Білосніжка: помста гномів", "Агенти А. Н. К. Л." та в багатьох інших, є правнуком нафтового магната Арманда Гаммера. Але попри його походження, він не отримує жодної фінансової підтримки від своєї сім'ї.

Його дід, Арманд Хаммер, син емігрантів з Одеси. Він довгий час був посередником між СРСР і американськими бізнесменами. Арманд був тією самою людиною, яка допомагала розпродавати скарби, вилучені більшовиками у Романових, приватних колекцій і музеїв.

Він зустрічався з Леніним і навіть зберігав його фото з підписом на почесному місці в будинку. Арманда Гаммера офіційно називали "другом Радянського Союзу". Саме він продав за 30 мільйонів доларів безцінний "Лестерський кодекс" Леонардо да Вінчі Біллу Гейтсу.

Раніше Фокус писав, що Армі Хаммер працював консьєржем у готелі.