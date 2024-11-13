Мать "каннибала" Арми Хаммера подарила ему на день рождения вазэктомию (видео)

Мать Арми Хаммер сначала уточнила, готов ли он к такому подарку. Арми, у которого уже есть дочь и сын, заверил ее, что не хочет больше детей и согласен на операцию.

Дрю Хаммер, мать скандально известного голливудского актера Арми Хаммера, призналась, что на 38-летие подарила своему сыну вазэктомию. Об этом женщина рассказала в новом выпуске подкаста The Armie HammerTime.

"Итак, я звоню Арми и говорю: "Арми, что бы ты хотел на свой день рождения в этом году?" А он отвечает: "О, я не знаю, может быть, деньги, что угодно". И я говорю: "Думаю, я сделаю тебе вазэктомию", — говорит Дрю.

По ее словам, сын переспросил, действительно ли мать хочет преподнести ему такой подарок, и, услышав утвердительный ответ, сказал, что у него уже есть двое детей (девятилетняя дочь Харпер и семилетний сын Форд от бывшей жены Элизабет Чембер), и больше он не хочет, поэтому, не раздумывая, согласился.

Арми побеседовал с врачом, а затем сказал регистратору, что его мать оплатит хирургическую процедуру:

"Регистратор спросила: "Вы собираетесь застраховать это?" Я говорю: "На самом деле, у меня нет страховки". Она говорит: "Что?" Я говорю: "Да, у меня уже много лет нет страховки". Она говорит: "О, хорошо. Вы собираетесь застраховать это на кредитную карту?" А я говорю: "Мои кредитные карты не покроют это. Моя мама позвонит тебе и заплатит за это". А она посмотрела вниз и сказала: "Что?" А я говорю: "Да, моя мама подарила мне это на день рождения".

Актер добавил, что девушка за стойкой регистрации больницы была ошеломлена и сказала, что никогда не слышала ни о чем подобном.

"Так что да, моя мама подарила мне вазэктомию на день рождения", — подчеркнул он.

Дрю Хаммер рассказывает о своем подарке сыну

Миссис Хаммер также призналась, что она не хотела, чтобы ее сын имел секс вне брака, а также остерегалась молодых девушек, которые хотели бы забеременеть от него, чтобы потом претендовать на его деньги.

Дою также выступила в защиту актера, вспомнив о том, что его обвиняли в сексуальном насилии. Мать отметила, что он был "полностью оправдан".

"Мой сын не был преступно неправ. Если бы было хоть немного неправильных вещей, которые вы сделали, например, обвинение в изнасиловании, они бы вас прижали — простите за каламбур", — сказала она.

Секс-скандал вокруг Арми Хаммера вспыхнул в 2021 году. Сначала женщина, пожелавшая остаться анонимной, обвинила его в каннибализме, показав следователям переписку, где тот делился с ней своими фантазиями и говорил, что он – "100%-ый каннибал". Арми писал, что хочет ее съесть и выпить кровь.

Затем писательница Джессика Чинчин Энрикес, которая ранее встречалась с актером, назвала его абьюзером и подтвердила подлинность его "людоедской" переписки.

На этом поток обвинений не закончился, и еще две бывшие девушки актера, Пейдж Лоренце и Эффи Ангелова, обвинили его в сексуальном насилии и избиении.

Хаммер все обвинения против себя отрицал.

Следствие длилось два года. Правоохранители не нашли доказательств вины Хаммера, и в конце концов в окружной прокуратуре Лос-Анджелеса сообщили, что не будут выдвигать против Хаммера никаких обвинений.

В октябре 2024-го Арми объявил, что намерен восстановить свою карьеру в Голливуде и возвращается с подкастом The Armie HammerTime. Он назвал его "своего рода дневником или хроникой того, как снова собирает свою жизнь".

Арми Хаммер сообщил о запуске своего подкаста

В подкасте участвуют гости, "знающие одну вещь, которую не знаете вы", и подолгу беседуют с ведущим.

Хаммер также снимется в новом фильме. Он сыграет в вестерне "Пограничное испытание".

Арми, который снимался в фильмах "Социальная сеть", "Белоснежка: месть гномов", "Агенты А.Н.К.Л." и во многих других, является правнуком нефтяного магната Арманда Хаммера. Но не смотря на его происхождение, он не получает никакой финансовой поддержки от своей семьи.

Его дед, Арманд Хаммер, сын эмигрантов из Одессы. Он долгое время был посредником между СССР и американскими бизнесменами. Арманд был тем самым человеком, который помогал распродавать сокровища, изъятые большевиками у Романовых, частных коллекций и музеев.

Он встречался с Лениным и даже хранил его фото с подписью на почетном месте в доме. Арманда Хаммера официально называли "другом Советского Союза". Именно он продал за 30 миллионов долларов бесценный "Лестерский кодекс" Леонардо да Винчи Биллу Гейтсу.

Ранее Фокус писал, что Арми Хаммер работал консьержем в отеле.