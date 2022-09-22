Дружина Армі Гаммера затягує розлучення з актором, у якого "серйозні сексуальні відхилення"

Елізабет Чамберс, дружина актора Армі Гаммера, якого кілька людей хотіли притягнути до відповідальності за "сексуальні відхилення", продовжує бути поруч із ним і стверджує, що їхнє "розлучення не завершене".

Related video

За словами Елізабет, їй важливо взяти участь у процесі лікування Армі та бути з ним поруч. Про це пише eonline.com. Коли в ЗМІ опублікували скандальні матеріали про нібито не зовсім адекватну поведінку Армі Гаммера, його чоловіка, Елізабет Чамберс довелося зіткнутися з підвищеним інтересом до їхнього сімейного життя. І вона визнає, що її ця ситуація дратувала, коли громадськість жадала отримати відповіді на деякі питання щодо їхнього приватного життя.

Фото: Скриншот

"Дуже довгий час ми говорили: "Без коментарів, без коментарів, без коментарів", — зазначила вона. Частина мене відчувала, що йде великою дорогою, а частина мене думала, просто дайте нам обробити. І ще я думала іноді: "Це не ваша справа", — каже Елізабет.

Інтерес громадськості зріс до приватного життя Армі й Елізабет, коли у 2020 році пара заявила про розлучення. Зараз Елізабет визнає, що це був дуже тяжкий період: між подружжям відбувалося багато скандалів.

"Розлучення — це смерть... І це останнє, чого б я коли-небудь хотіла", — каже вона.

Скандальна історія про нібито дивну й образливу поведінку актора "із сексуальними відхиленнями" отримала в пресі великий резонанс. У результаті зняли серіал "Дім Гаммера", автори якого посилаються на слова жінок, які виступили зі звинуваченнями в емоційному насильстві, сексуальному насильстві, в маніпуляціях щодо актора. Водночас Армі відкидав ці звинувачення. У 2022 році влада заявила, що продовжує розслідувати справу, засновану на вказаних звинуваченнях, проте досі Гаммера не звинуватили.

Елізабет вважає, що зараз не можна сказати, що її життя безхмарне. Водночас вона висловлює співчуття всім, хто насправді зазнав того чи іншого виду насильства.

"Я вважаю себе феміністкою та солідарною з усіма, хто став жертвою будь-якого роду, і сподіваюся, що вони знайдуть зцілення", — сказала Чемберс.

Нині 40-річна жінка знаходить у собі сили планувати нове життя. Це суттєво відрізняться від періоду, коли скандал набирав обертів, і Елізабет намагалася "встигати скрізь": щотижневі польоти в Нью-Йорк з роботи, тільки щоб повернутися в Лос-Анджелес, укласти дітей спати. У період, коли пара ухвалила рішення про розлучення та заявила про нього, у світі почалася пандемія коронавірусу. Багато американців були обмежені в пересуванні.

За словами Елізабет, уповільнення життя під час пандемії допомогло їй усвідомити, що її "увага дуже тонко розфокусована", і тоді вона вирішила, що треба змінити пріоритети, інакше її світ руйнуватиметься далі.

"Зараз у суспільстві прийнято всупереч емоційним переживанням рухатися вперед, і людям, які переживають складнощі, кажуть: "Коли ти проходиш через пекло, продовжуй іти". Це таке кліше, але з цим потрібно працювати. Ви не можете заглушити це та не можете вдавати, що цього не існує. Шукайте всі можливі ресурси, просіть про допомогу, кажіть людям, що вам потрібно", — розповіла дружина Армі Гаммера.

Нещодавно вона записала перше інтерв'ю про розлучення з чоловіком і розповіла, що розлучення наразі не завершене.

"Наше розлучення не завершене. Але ми перебуваємо разом. Ми весь час розмовляємо. Ми цілком і повністю присвячуємо себе нашим дітям, а також тому, щоб якомога більше часу проводити разом у неромантичній манері для наших дітей. Дітям потрібна їхня мама; дітям потрібен тато. Так що немає нічого, що ми не робитимемо разом", — розповіла Елізабет.

Вона додала, що в період, коли преса багато писала про скандал із його поведінкою, Армі концентрувався на цьому та шукав способи захиститися від втручання громадськості у своє життя.

"Армі був зосереджений на своєму зціленні. Є теорія кисневої маски: ви не можете по-справжньому подбати про когось, поки про вас не подбають. Не дарма в літаку кажуть: "Забезпечте собі безпеку, одягнувши маску, перш ніж допомагати іншим". Він був дуже зайнятий, захищаючи свою власну маску, умовно кажучи, моя маска була закріплена, маски [на дітей] одягнені, так що зараз справді багато уваги приділялося їм, їхньому захисту.

Зараз я з ним, щоби підтримати цей процес. Це зробить його найкращим батьком, найкращою людиною, якою він може бути. Зрештою це мета. Ми перебуваємо в постійному спілкуванні, і головне, що Армі — найкращий тато для наших дітей", — розповіла Елізабет.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили у 2021 році, що актор Армі Гаммер розорений і змушений підробляти консьєржем у готелі на Кайманових островах після скандалу з його "сексуальним відхиленням". Актор спростував це повідомлення. Але журналісти стверджують, що знайшли підтвердження того, що Гаммер працює в готелі.