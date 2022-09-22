Супруга Арми Хаммера затягивает развод с актером, у которого " серьезные сексуальные отклонения"

Элизабет Чамберс, супруга актера Арми Хаммера, которого несколько человек хотели привлечь к ответственности за "сексуальные отклонения", продолжает находиться рядом с ним и утверждает, что их "развод не завершен".

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По словам Элизабет, ей важно принять участие в процессе исцеления Арми и быть с ним рядом. Об этом пишет eonline.com. Когда в СМИ опубликовали скандальные материалы о якобы не совсем адекватном поведении Арми Хаммера, его супруга, Элизабет Чамберс пришлось столкнуться с повышенным интересом к их семейной жизни. И она признает, что ее эта ситуация раздражала, когда общественность жаждала получить ответы на некоторые вопросы об их частной жизни.

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"Очень долгое время мы говорили: "Без комментариев, без комментариев, без комментариев", — отметила она. Часть меня чувствовала, что идет по большой дороге, а часть меня думала, просто дайте нам обработать. И еще я думала иногда: "Это не ваше дело", — говорит Элизабет.

Интерес общественности возрос к частной жизни Арми и Элизабет, когда в 2020 году пара заявила о расставании. Сейчас Элизабет признает, что это был очень тяжелый период: между супругами происходило много скандалов.

"Развод это смерть… И это последнее, чего бы я когда-либо хотела", — говорит она.

Скандальная история о якобы странном и оскорбительном поведении актера "с сексуальными отклонениями" получила в прессе большой резонанс. В результате был снят сериал "Дом Хаммера", авторы которого ссылаются на слова женщин, которые выступили с обвинениями в эмоциональном насилии, сексуальном насилии, в манипуляциях в отношении актера. В то же время, Арми отвергал эти обвинения. В 2022 году власти заявили, что продолжают расследовать дело, основанное на указанных обвинениях, однако до сих пор Хаммеру не предъявили обвинение.

Элизабет считает, что сейчас нельзя сказать, что ее жизнь безоблачна. В то же время, она выражает сочувствие всем, кто на самом деле подвергся тому или иному виду насилия.

"Я считаю себя феминисткой и солидарна со всеми, кто стал жертвой любого рода, и надеюсь, что они найдут исцеление", — сказала Чемберс.

В настоящее время 40-летняя женщина находит в себе силы планировать новую жизнь. Это существенно отличатся от периода, когда скандал набирал обороты, и Элизабет старалась "успевать везде": еженедельные полеты в Нью-Йорк по работе, только чтобы вернуться в Лос-Анджелес, уложить детей спать. В период, когда пара приняла решение о разводе и заявила о нем, в мире началась пандемия коронавируса. Многие американцы были ограничены в передвижении.

По словам Элизабет, замедление жизни во время пандемии помогло ей осознать, что ее "внимание очень тонко расфокусировано", и тогда она решила, что надо изменить приоритеты, иначе ее мир будет рушиться дальше.

"Сейчас в обществе принято вопреки эмоциональным переживаниям двигаться вперед, и людям, переживающим сложности, говорят: "Когда ты проходишь через ад, продолжай идти". Это такое клише, но с этим нужно работать. Вы не можете заглушить это и не можете делать вид, что этого не существует. Ищите все возможные ресурсы, просите о помощи, говорите людям, что вам нужно", — рассказала супруга Арми Хаммера.

Недавно она записала первое интервью о разводе с мужем и рассказала, что развод в данный момент не завершен.

"Наш развод не завершен. Но мы находимся вместе. Мы все время разговариваем. Мы целиком и полностью посвящаем себя нашим детям, а также тому, чтобы как можно больше времени проводить вместе в неромантической манере для наших детей. Детям нужна их мама; детям нужен папа. Так что нет ничего, что мы не будем делать вместе", — рассказала Элизабет.

Она добавила, что в период, когда пресса много писала о скандале с его поведением, Арми концентрировался на этом и искал способы защитить себя от вмешательства общественности в свою жизнь.

"Арми был сосредоточен на своем исцелении. Есть теория кислородной маски: вы не можете по-настоящему позаботиться о ком-то, пока о вас не позаботятся. Не зря в самолете говорят: "Обеспечьте себе безопасность, надев маску, прежде чем помогать другим". Он был очень занят, защищая свою собственную маску. Условно выражаясь, моя маска была закреплена, маски [на детей] надеты, так что сейчас действительно много внимания уделялось им, их защите.

Сейчас я с ним, чтобы поддержать этот процесс. Это сделает его лучшим отцом, лучшим человеком, которым он может быть. В конце концов, это цель. Мы находимся в постоянном общении и главное, что Арми лучший папа для наших детей", — рассказала Элизабет.

Напомним, СМИ сообщили в 2021 году, что актер Арми Хаммер разорен и вынужден подрабатывать консьержем в отеле на Каймановых островах после скандала с его "сексуальным отклонением". Актер опроверг это сообщение. Но журналисты утверждают, что нашли подтверждение того, что Хаммер работает в отеле.