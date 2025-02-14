Призывала к автономии Галичины: экс-руководительнице ячейки ОПЗЖ во Львове вынесли приговор, детали

По данным журналистов, речь идет об Инне Иваночко, которая была задержана летом 2022 года. Следователи установили, что она работала на РФ еще до начала полномасштабного вторжения.

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Во Львове суд признал виновной в государственной измене бывшую руководительницу местной ячейки запрещенной партии "Оппозиционная платформа за жизнь". Ее приговорили к 13 годам заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в пятницу, 14 февраля.

Следствие установило, что с 2015 года женщина руководила пророссийскими организациями, в частности партией "ОПЗЖ" и общественным движением "Украинский выбор — право народа". Она действовала по указаниям спецслужб РФ, организовывала и участвовала в проплаченных митингах и мероприятиях, имевших целью дестабилизацию ситуации во Львовской области и смену власти в Украине.

Судебное заседание по делу экс-главы областной ячейки ОПЗЖ во Львове Фото: Офис генерального прокурора

Кроме этого, осужденная проводила конференции и семинары, где пропагандировала идею предоставления Галичине особого экономического и культурного статуса. Она призывала к ее автономии и даже отделению от Украины.

С 2018 года женщина регулярно появлялась на российских и пророссийских телеканалах в роли "политэксперта". В своих выступлениях она распространяла дезинформацию, утверждая, что в Украине процветает "фашизм", "радикальный национализм" и "русофобия". Также она распространяла фейки о якобы расположенных в Украине базах НАТО.

Суд признал ее виновной по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил 13 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей.

В Офисе генпрокурора имени осужденной не назвали. "Суспільне Львів" пишет, что речь идет об Инне Иваночко.

Инна Иваночко и ее адвокат Фото: Суспільне Львів

Срок отбывания наказания считается с момента ее задержания — 24 августа 2022 года. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня провозглашения.

Напомним, 15 сентября 2024 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Нестору Шуфричу, народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ. Его подозревают в государственной измене.

Напомним, 12 февраля СНБО ввел бессрочные санкции в отношении Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго.