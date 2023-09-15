Задержание Нестора Шуфрича: суд избрал нардепу меру пресечения (видео)

Народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ подозревают в государственной измене.

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Печерский суд Киева избрал меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу. Об этом пишет медиа-проект "Ґрати".

Сообщается, что суд отправил нардепа под арест на 60 суток без возможности внесения залога.

Нестору Шуфричу избрали меру пресечения

Задержание Шуфрича: что известно

В пятницу, 15 сентября, СБУ задержала народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что нардеп является "фигурантом в деле созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим нардепом Украины Владимиром Сивковичем российской шпионской сети".

Нестор Шуфрич получил подозрение по делу о государственной измене. По данным СБУ, депутат тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине.

Шуфрич прокомментировал предъявленное ему обвинение

По данным журналистов, в ходе обыска у Нестора Шуфрича нашли документ от 2014 года, подписанный им и Виктором Медведчуком, согласно которому Донецкая и Луганская области должны войти в состав России как "края с широкой автономией".

Сам Нестор Шуфрич утверждает, что власти "увидели госизмену" в депутатских запросах об обстоятельствах похищения судьи Чауса во время президентства Петра Порошенко.