Закликала до автономії Галичини: ексочільниці осередку ОПЗЖ у Львові винесли вирок, деталі

За даними журналістів, йдеться про Інну Іваночко, яка була затримана влітку 2022 року. Слідчі встановили, що вона працювала на РФ ще до початку повномасштабного вторгнення.

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У Львові суд визнав винною у державній зраді колишню очільницю місцевого осередку забороненої партії "Опозиційна платформа за життя". Її засудили до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомили в Офісі генпрокурора у п'ятницю, 14 лютого.

Слідство встановило, що з 2015 року жінка керувала проросійськими організаціями, зокрема партією "ОПЗЖ" та громадським рухом "Український вибір – право народу". Вона діяла за вказівками спецслужб РФ, організовувала та брала участь у проплачених мітингах і заходах, що мали на меті дестабілізацію ситуації в Львівській області та зміну влади в Україні.

Судове засідання у справі ексочільниці обласного осередку ОПЗЖ у Львові Фото: Офіс генерального прокурора

Окрім цього, засуджена проводила конференції та семінари, де пропагувала ідею надання Галичині особливого економічного та культурного статусу. Вона закликала до її автономії та навіть відокремлення від України.

З 2018 року жінка регулярно з’являлася на російських і проросійських телеканалах у ролі "політексперта". У своїх виступах вона поширювала дезінформацію, стверджуючи, що в Україні процвітає "фашизм", "радикальний націоналізм" та "русофобія". Також вона розповсюджувала фейки про нібито розташовані в Україні бази НАТО.

Суд визнав її винною за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив 13 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

В Офісі генпрокурора імені засудженої не назвали. "Суспільне Львів" пише, що йдеться про Інну Іваночко.

Інна Іваночко та її адвокатка Фото: Суспільне Львів

Строк відбування покарання рахується з моменту її затримання — 24 серпня 2022 року. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня проголошення.

Нагадаємо, 15 вересня 2024 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Нестору Шуфричу, народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ. Його підозрюють у державній зраді.

Нагадаємо, 12 лютого РНБО запровадила безстрокові санкції щодо Петра Порошенка, Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Костянтина Жеваго.