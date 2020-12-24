В Европе впервые в истории разрешили пересадку полностью искусственного сердца (фото)

Полностью роботизированное устройство поможет тяжелобольным пациентам дождаться трансплантации живого сердца от донора.

Европа впервые лицензировала продажу искусственного сердца французской компании "Carmat", после 10 лет безуспешных попыток производителя пробиться на рынок ЕС. Продажи синтетических сердец стартуют во второй четверти 2021 года.

"Акции "Carmat SA" показали самый большой рост за более чем семь лет после того, как компания получила разрешение на продажу первого в истории полностью искусственного сердца в Европе", – сообщило агентство "Bloomberg" в четверг, 24 декабря.

Как отмечает издание, на этой неделе компания "Carmat" получила для своего устройства маркировку "CE".

"Это означает, что теперь компания может продавать его в Европейском Союзе в качестве промежуточного средства, перед пересадкой живого сердца для пациентов, страдающих необратимой терминальной сердечной недостаточностью", – передает информагентство.

В частности, обозначение "CE" (Conformité Européenne, или "европейское соответствие" – ред.) – это специальный знак, наносимый на изделие, который удостоверяет, что оно прошло проверку регулятора и соответствует основным требованиям директив ЕС и стандартам Евросоюза, и как следствие –пригодно для продажи на территории Европейской экономической зоны.

Таким образом, после разрешения на продажу в Европе, согласно котировкам на бирже ценных бумаг, акции "Carmat" выросли более чем на 34% – до 33.00 евро за единицу, что стало самым резким дневным приростом с мая 2013 года. В целом же, за уже почти прошедший 2020 год, акции компании выросли на 66%, а сама фирма теперь достигла рыночной стоимости в 407 млн евро.

Как отмечается в материале, хирург и изобретатель механического сердечного клапана Ален Карпентье еще в 1993 году предложил французскому промышленнику Жан-Люку Лагардеру разработать искусственное сердце. Лагардер согласился на эту инициативу и предоставил Карпентье несколько лабораторий и инженеров из своей ракетной компании "Matra".

С годами проект расширился, в том числе за счет слияния компании "Matra" с авиастроительной компанией "Airbus SE", которая стала крупнейшим акционером "Carmat" с 13% акций. При том, что самому Карпентье принадлежит только 5,3% активов.

Недавно во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца. Орган пересадили 57-летнему жителю Коростеня от 58-летнего львовянина, получившего несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты.