"Ми довго готувалися": В Україні вперше провели трансплантацію серця 13-річній дитині

У Львівській клінічній лікарні вперше в Україні хірурги провели в один день дві операції — трансплантацію серця і легенів.

У львівській клінічній лікарні вперше в Україні хірурги успішно провели дві складні операції — з трансплантації серця 13-річній дитині і трансплантації легенів. Про це повідомляє директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук у Facebook.

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Серце пересадили хлопцеві із села Зарудці на Волині. Його донором став 54-річний чоловік, який помер у результаті інсульту. Згоду на донорство дала його дружина.

Хлопчик хворів з липня 2021 року і останні місяці перебував у реанімації Волинського ОДТМО. Потім два тижні він провів у лікарні швидкої допомоги Львова. За словами директора клініки, стан хлопця був критичним — рахунок йшов на дні.

"Орган йому пересаджував Борис Тодуров з Гавриїлом Ковтуном і лікарем дитини Віталієм Петровим", — повідомляє Самчук.

У цей же день здійснили операцію 56-річному львів'янину, який понад десять років мав хронічне захворювання легенів. За словами медиків, він не виходив з квартири і не міг обходитися без кисню. Без нових легень він не зміг би прожити і кілька місяців.

Трансплантацію легень провели кардіохірурги Ігор Гуменний, Роман Домашич і Юрій Король за допомогою польських лікарів Пьотра Пасека, Мацека Урлика і Томаша Стонцеля, які приїхали зі Сілезької клініки міста Забже.

"За один день ми у Львові виконали дві унікальні для нашої країни операції. Ми довго готувалися, щоб втілити це в життя. І, без перебільшення, на ці події вся Україна чекала багато років", — написав Самчук.

За словами медика, ці операції стали величезним кроком у сторону трансплантаційної незалежності. Тепер українські громадяни не зобов'язані їхати на дороге лікування за кордон, оскільки такі операції доступні в Україні.

"Тепер потрібно зробити так, щоб цих операцій були сотні на рік, і кожен українець, який потребує донорський орган, його отримав", — підсумував директор.

Нагадаємо, що в липні львівські фахівці вперше зробили гінекологічну операцію за допомогою робота Da Vinci. Пацієнтка виписалася з лікарні через два дні.

Складну операцію провели хірурги в Херсоні. Пацієнту пришили відрізану руку і цим врятували йому життя.