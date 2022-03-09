Прожив 2 місяці: помер чоловік, якому пересадили свиняче серце (відео)

Без трансплантації американець не мав шансів навіть на ці кілька місяців.

57-річний Девід Беннетт із Хагерстауна, штат Меріленд (США), якому два місяці тому пересадили генетично змінене свиняче серце, помер напередодні, 8 березня, у Медичному центрі Університету Меріленду, повідомляє Daily Mail.

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Американець став першою людиною у світі, яка пережила трансплантацію серця від свині, яка була проведена 7 січня цього року. Беннетт був кандидатом на цю нову спробу лише тому, що інакше йому загрожувала вірна смерть. Він, прикутий до ліжка і живий лише завдяки апарату ШВЛ, не пережив би пересадку людського серця.

Після того, як лікарі провели операцію, син пацієнта заявив журналістам, що немає жодних гарантій успіху, проте наголосив: медики виконали свою роботу дуже професійно.

Два місяці життя пацієнта зі свинячим серцем – це прорив для медиків, оскільки попередні спроби такої трансплантації – або ксенотрансплантації – зазнали невдачі в основному через те, що тіла пацієнтів швидко відкидали орган тварини.

На цей раз хірурги з Меріленду використовували серце свині з відредагованими генами: вчені модифікували тварину, щоб видалити гени свині, які викликають надшвидке відторгнення, і додати людські гени, щоб допомогти тілу прийняти орган.

[ + – ] Девід Беннетт

Спочатку серце свині функціонувало, і лікарня Меріленду періодично випускала зведення про те, що Беннетт, здавалося, повільно одужував. Минулого місяця лікарі опублікували відео, на якому він дивиться Суперкубок зі свого лікарняного ліжка.

Беннетт прожив значно довше з відредагованим геном свинячим серцем, ніж одна з останніх віх у ксенотрансплантації, коли Малюк Фей, помираюче каліфорнійське немовля, прожив 21 день із серцем бабуїна в 1984 році.

"Ми спустошені втратою містера Беннетта. Він виявився сміливим і благородним пацієнтом, який боровся до кінця", — сказав доктор Бартлі Гріффіт, який проводив операцію в лікарні Балтімора.

Минулого року в США було проведено понад 41 тис. трансплантацій, що є рекордом, зокрема близько 3800 пересадок серця. При цьому понад 106 тис. людей залишаються в національному списку очікування, тисячі помирають щороку, не встигнувши отримати орган, а ще тисячі навіть не додаються до списку, що вважається надто далекою перспективою.

Нагадаємо, в Україні хірурги вперше провели трансплантацію серця 13-річному підлітку. Це сталося у 2021 році.