Нова успішна пересадка серця свині людині: двоє пацієнтів отримали важливий орган

Два генетично модифіковані серця свині пересадили людям, і це вже друга така спроба цього року.

Перша трансплантація генетично модифікованого серця свині відбулася в середині червня, а друга на початку липня. Про те, що операції пройшли успішно, днями повідомили вчені з Нью-Йоркського університету, повідомляє ScienceAlert.

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Це вже друга цього року спроба пересадити серце свині пацієнтам, яким потрібна така операція. Перша в історії така трансплантація відбулася у США в січні цього року, як уже писав Фокус. Але пацієнт із донорським серцем прожив лише 2 місяці й помер. Згодом вчені з'ясували причину, чому свиняче серце не прижилося у 57-річного американця. Як вже писав Фокус, виявилося, що всьому виною може бути свинячий вірус.

[ + – ] 7 січня 2022 року в Медичному центрі Балтіморського університету, штат Меріленд США, відбулася перша в історії пересадка серця свині людині. Пацієнтом був житель штату Меріленд із невиліковною хворобою серця Девід Беннетт-старший Фото: Forbes

Але слід зазначити, що трансплантація серця свині обом новим пацієнтам відбулася, коли ці люди вже були практично мертві. Вони вже мали мертвий мозок, але серця продовжували битися за підтримки спеціального обладнання, щоб провести успішну операцію з пересадки донорського органу.

[ + – ] Вилучене в одного із пацієнтів серце Фото: ScienceAlert

Два серця свині, які пересадили практично мертвим пацієнтам, функціонували в людському тілі протягом 72 годин. Для того, щоб одразу не відбулося відторгнення людським організмом донорського органу, вчені внесли 10 генетичних змін у серце свині.

"Це були важливі події в трансплантології. Свиняче серце билося в грудях людини. Нам треба вчитися, тренуватися, щоб зрозуміти, як зробити так, щоб життєво важливі органи свиней могли допомогти людям, які іноді вмирають так і не дочекавшись потрібного донорського органу", — каже Роберт Монтгомері з Нью-Йоркського університету.

[ + – ] Два серця свині, які пересадили практично мертвим пацієнтам, функціонували в людському тілі протягом 72 годин Фото: Forbes

За словами вченого, більше випробувань на живих людях можна буде вже провести протягом найближчих кількох років.

"Для тих, хто чекає на донорське серце така пересадка — це можливість вижити. І хоча попередні дослідження виявили можливу причину того, що перший пацієнт із серцем свині помер, ми досі точно не знаємо, чому він помер. Тому зараз важливо проводити випробування на мертвих пацієнтах, щоб потім перейти максимально підготовленими до пересадок органів свині живим людям", — каже Монтгомері.

"Такі пересадки — це нова важлива віха в трансплантаційній медицині. Це справжнє диво, яке може врятувати людей. Але щоб такі трансплантації стали звичайною справою для хірургів, найімовірніше пройде кілька років. Але я думаю, що до кінця десятиліття це стане можливим", — каже кардіолог Пріті Пірламарла з Маунт-Сінай, медичного комплексу в Нью-Йорку.

За словами Пірламарла, потрібно провести ще багато таких випробувань, щоб зрозуміти, як змусити генетично модифіковані серця свиней приживатися в тілі людини. Також потрібно точно зрозуміти, як не передати захворювання свині пацієнту.

За статистикою, лише у США від серцево-судинних захворювань помирає найбільше людей і в цій країні попит на пересадку серця залишається стабільно високим.