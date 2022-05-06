Перша пересадка серця від свині людині: вчені з'ясували, чому вона зазнала невдачі

У тому, що трансплантація не вдалася та серце не прижилося, звинуватили свиню.

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Вчені вважають, що перша в історії людина, якій пересадили серце генетично модифікованої свині, померла лише через 2 місяці після операції, можливо, через свинячий вірус, повідомляє Forbes.

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7 січня 2022 року в Медичному центрі Балтіморського університету, штат Меріленд США, відбулася перша в історії пересадка серця свині людині. Пацієнтом був мешканець штату Меріленд із невиліковною хворобою серця Девід Беннетт-старший. Для того щоб свиняче серце прижилося, вчені внесли кілька генетичних змін тварині. Цим займалася біотехнологічна компанія Revivicor, учені якої змінили геном свині. Чоловік спочатку почувався добре, але незабаром його стан погіршився, і 8 березня 57-річний пацієнт із донорським свинячим серцем помер.

[ + – ] 7 січня 2022 року в Медичному центрі Балтіморського університету, штат Меріленд США, відбулася перша в історії пересадка серця свині людині Фото: Forbes

За словами хірурга Бартлі Гріффіта, який проводив операцію з трансплантації свинячого серця Беннетту, причиною смерті пацієнта могло стати зараження цитомегаловірусом свині. Цей вірус викликає респіраторні проблеми й ускладнення вагітності у свиней. Саме з ним вчені раніше пов'язували невдачі в трансплантації серця від свині бабуїну.

"Якщо ж причиною смерті пацієнта став цей вірус, то це та перешкода, яку ми, ймовірно, зможемо подолати під час майбутніх трансплантацій", — заявив Гріффіт.

[ + – ] Пацієнтом був житель штату Меріленд із невиліковною хворобою серця Девід Беннетт-старший Фото: Forbes

Учені стурбовані тим, що свинячий вірус зміг адаптуватися в організмі людини та стати можливою причиною смерті. Адже така ситуація ставить під загрозу можливість використання тварин як донорів для людини, адже людських органів усім не вистачає.

За словами трансплантолога Джея Фішмана з Массачусетської лікарні загального профілю, вважається, що цитомегаловірус свиней не може заразити людину.

У той же час попередні операції з пересадки органів свині бабуїнам показали, що небезпека існує. Коли бабуїнам пересаджували свинячі нирки чи серце, то хірурги зазнавали невдачі, коли в органах був свинячий вірус. У той же час операції показували добрий результат, і тварини з донорськими органами жили до пів року, коли вірусу не було.

Автори попереднього дослідження на бабуїнах у своєму дослідженні показали, що саме в серці свині може бути найбільший рівень цитомегаловірусу. Можливо, це пов'язано зі зміною імунної системи свині. Вчені зробили висновок, що людина, якій пересадять заражене серце, швидше за все, не проживе дуже довго.

Також Фокус писав про те, що ключем до первісного успіху в пересадці серця свині Девіду Беннетту виявився кокаїн. Хірурги заявили, що без наркотику відбулося б миттєве відторгнення донорського органу.