Операція з пересадки свинячого серця людині: ключем до успіху виявився кокаїн

За словами американських хірургів, без наркотику відторгнення органу відбулося б упродовж кількох хвилин.

Хірурги зі США провели першу у світі успішну операцію з пересадки генно-модифікованого серця свині людині. Директор відділу ксенотрансплантації серця в Медичному центрі Університету Меріленда Мухаммад Мохіуддін, який керував операцією, розповів, у чому ховався секрет успіху, пише Vice.

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За словами Мохіуддіна, щоб серце свині раптово не зупинилося під час складної та тривалої операції, хірурги використали наркотичний коктейль з основним інгредієнтом: кокаїном.

Для того, щоб використовувати під час операції цей коктейль лікарям знадобилося отримати дозвіл від Управління боротьби з наркотиками США.

"Коли слово "кокаїн" виринає у списку медикаментів для операції, люди відразу ж думають: "Боже мій, що тут робить кокаїн!?" — каже Мохіуддін.

[ + – ] Операція пересадки модифікованого серця свині людині. Фото: операция на сердце

Здавалося б усупереч будь-якому здоровому глузду, коктейль із кокаїном вводили в серце, щоб продовжити його життя.

"У той час, коли ми не використовували метод із кокаїном, збої в роботі серця відбувалися протягом 48 годин. Але коли ми почали вливати цей розчин у серце, воно довше залишалося в безпеці та краще билося", — зазначає американський хірург.

Зазначається, що коктейль із кокаїном був створений експертами зі шведської фармацевтичної компанії XVIVO. У розчині разом із наркотиком також міститься низка інших інгредієнтів, таких як кортизол та адреналін.

Досі достеменно невідомо, чому саме кокаїн настільки ефективний для збереження серця. Але вчені можуть точно сказати, що без наркотику відбулося б відторгнення генно-модифікованого серця.

"Якби ми цього не зробили, відторгнення відбулося б протягом усього декількох хвилин, і орган став би абсолютно марним", — підсумував Мохіуддін.

Нагадаємо, операція з пересадки генно-модифікованого серця свині людині пройшла у січні. Власником нового органу став 57-річний Девід Беннетт із Меріленду. У чоловіка була невиліковна хвороба серця, а також патологія, яка не дозволяла провести традиційнішу пересадку серця від людини до людини.