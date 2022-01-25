Операция по пересадке свиного сердца человеку: ключом к успеху оказался кокаин

По словам американских хирургов, без наркотика отторжение органа произошло бы в течение нескольких минут.

Хирурги из США провели первую в мире успешную операцию по пересадке генно-модифицированного сердца свиньи человеку. Директор отдела ксенотрансплантации сердца в Медицинском центре Университета Мэриленда Мухаммад Мохиуддин, руководивший операцией, рассказал, в чем крылся секрет успеха, пишет Vice.

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По словам Мохиуддина, чтобы сердце свиньи внезапно не остановилось во время сложной и продолжительной операции, хирурги использовали наркотический коктейль с основным ингредиентом: кокаином.

Для того, чтобы использовать во время операции этот коктейль врачам понадобилось получить разрешение от Управления по борьбе с наркотиками США.

"Когда слово "кокаин" всплывает в списке медикаментов для операции, люди сразу же думают: "Боже мой, что здесь делает кокаин!?", – говорит Мохиуддин.

[ + – ] Операция по пересадке модифицированного сердца свиньи человеку. Фото: University of Maryland Medical Center

Казалось бы вопреки любому здравому смыслу, коктейль с кокаином вводили в сердце, чтобы продлить его жизнь.

"В то время, когда мы не использовали метод с кокаином, сбои в работе сердца происходили в течение 48 часов. Но когда мы начали вливать этот раствор в сердце, оно дольше оставалось в сохранности и лучше билось", – отмечает американский хирург.

Отмечается, что коктейль с кокаином был создан экспертами из шведской фармацевтической компании XVIVO. В раствор наряду с наркотиком также содержится ряд других ингредиентов, таких как кортизол и адреналин.

До сих пор точно неизвестно, почему именно кокаин настолько эффективен для сохранения сердца. Но ученые могут точно сказать, что без наркотика произошло бы отторжение генно-модифицированного сердца.

"Если бы мы этого не сделали, отторжение произошло бы в течение всего нескольких минут, и орган стал бы абсолютно бесполезным", – подытожил Мохиуддин.

Напомним, операция по пересадке генно-модифицированного сердца свиньи человеку прошла в январе. Обладателем нового органа стал 57-летний Дэвид Беннетт из Мэриленда. У мужчины была неизлечимая болезнь сердца, а также патология, которая не позволяла провести более традиционную пересадку сердца от человека к человеку.