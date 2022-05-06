Первая пересадка сердца от свиньи человеку: ученые выяснили, почему она потерпела неудачу

В том, что трансплантация не удалась и сердце не прижилось, обвинили свинью.

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Ученые считают, что первый в истории человек, которому пересадили сердце генетически модифицированной свиньи, умер всего через 2 месяца после операции, возможно, из-за свиного вируса, сообщает Forbes.

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7 января 2022 года в Медицинском центре Балтиморского университета, штат Мэриленд США, состоялась первая в истории пересадка сердца свиньи человеку. Пациентом был житель штата Мэриленд с неизлечимой болезнью сердца Дэвид Беннетт-старший. Для того, чтобы свиное сердце прижилось, ученые внесли несколько генетических изменений животному. Этим занималась биотехнологическая компания Revivicor, ученые которой изменили геном свиньи. Мужчина изначально чувствовал себя хорошо, но вскоре его состояние ухудшилось и 8 марта 57-летний пациент с донорским свиным сердцем скончался.

[ + – ] 7 января 2022 года в Медицинском центре Балтиморского университета, штат Мэриленд США, состоялась первая в истории пересадка сердца свиньи человеку Фото: Forbes

По словам хирурга Бартли Гриффита, который проводил операцию по трансплантации свиного сердца Беннетту, причиной смерти пациента могло стать заражение цитомегаловирусом свиньи. Этот вирус вызывает респираторные проблемы и осложнение беременности у свиней. Именно с ним ученые раньше связывали неудачи в трансплантации сердца от свиньи бабуину.

"Если же причиной смерти пациента стал этот вирус, то это то препятствие, которое мы вероятно сможем преодолеть во время будущих трансплантаций", — заявил Гриффит.

[ + – ] Пациентом был житель штата Мэриленд с неизлечимой болезнью сердца Дэвид Беннетт-старший Фото: Forbes

Ученые обеспокоены тем, что свиной вирус смог адаптироваться в человеческом организме и стать возможной причиной смерти. Ведь такая ситуация ставит под угрозу возможность использования животных в качестве доноров для человека, ведь человеческих органов на всех не хватает.

По словам трансплантолога Джея Фишмана, из Массачусетской больницы общего профиля, считается что цитомегаловирус свиней не может заразить человека.

В то же время предыдущие операции по пересадке органов свиньи бабуинам показали, что опасность все-таки существует. Когда бабуинам пересаживали свиные почки или сердце, то хирурги терпели неудачу, когда в органах был свиной вирус. В то же время операции показывали хороший результат и животные с донорскими органами жили до полугода, когда вируса не было.

Авторы предыдущего исследования на бабуинах в своем исследовании показали, что именно в сердце свиньи может быть самый большой уровень цитомегаловируса. Возможно, это связано с изменением иммунной системы свиньи. Ученые сделали вывод, что человек, которому пересадят зараженное сердце, скорее всего, не проживет очень долго.

Также Фокус писал о том, что ключом к первоначальному успеху в пересадке сердца свиньи Дэвиду Беннетту оказался кокаин. Хирурги заявили, что без наркотика произошло бы мгновенное отторжение донорского органа.