На шляху до воскресіння людей: вчені оживили органи свині за годину після її смерті

Вчені вважають свій експеримент справжнім науковим проривом, який може змінити медицину.

Серце, печінка та нирки 100 свиней продовжували функціонувати після їхньої смерті завдяки втручанню американських учених. Вони змогли частково відновити працездатність цих органів через кілька годин після смерті тварин. Вчені вважають, що так можна буде у майбутньому повертати до життя померлих людей, повідомляє ВВС.

Вчені з Єльського університету, США, в межах експерименту приспали 100 свиней та зупинили роботу їхнього серця. Через годину після смерті всіх свиней під'єднали до спеціальної відновлюваної системи під назвою OrganEx і протягом шести годин займалися поверненням до життя органів тварин.

Пожвавлення органів

Для цього вони використовували синтетичну кров для перенесення кисню по тілу, спеціальні хімічні сполуки, які запобігали повній загибелі клітин органів, а також особливий пристрій для перекачування крові, який імітував ритм серцебиття. Через 6 годин вчені розкрили трупи свиней і виявилося, що серце, печінка та нирки частково відновили свою працездатність, хоча вони й не діяли так само, як за життя свиней.

"Ми переконалися в тому, що відновлення клітин можливе, можна змусити клітини органів не вмирати", — каже Звонімір Врселя з Єльського університету.

[ + – ] Вчені з Єльського університету, США, в межах експерименту приспали 100 свиней та зупинили роботу їхнього серця. Через годину після смерті всіх свиней підключили до спеціальної відновлюваної системи під назвою OrganEx і протягом шести годин займалися поверненням до життя органів тварин Фото: wikipedia

Як це допоможе людям?

Вчені вважають свій експеримент справжнім науковим проривом, який може змінити медицину. Якщо застосувати такий метод до людини, то можна збільшити кількість органів, які можна забрати у мертвих донорів. Що ще важливіше, то у такий спосіб можна буде повертати померлих, наприклад, від утоплення чи серцевого нападу людей до життя. Адже у лікарів буде більше часу відновити доступ кисню до їхніх органів.

Клітини можна змусити не вмирати

Коли серце перестає працювати, тілу не вистачає кисню та поживних речовин, щоб вижити. В результаті клітини організму починають вмирати. Раніше вчені вважали, що смерть клітин настає дуже швидко і відновити їх неможливо, але новий експеримент говорить про інше.

"Наш експеримент показав, що можна відновити деякі функції мертвих клітин в органах тварини. Вони не повинні жити через кілька годин після смерті, але вони функціонують, хоч і не повністю", — каже Ненад Сестан з Єльського університету.

Ще одним важливим моментом під час експерименту було те, що в якийсь момент після проведення процедури відновлення працездатності органів свиней, їх шиї та голови почали мимоволі рухатись. Вчені вважають, що потрібно ще дослідити, чому це сталося, але можливо, деякі рухові функції тіла також відновлюються після смерті.

Плани на майбутнє

"Ще потрібно провести багато досліджень перед тим, як цю технологію можна буде застосувати до людей. Наша головна мета — забезпечити збереження людських органів на триваліший час, щоб ці органи могли отримати живі люди, які потребують їх. Звичайно, віддаленіші плани — це допомогти лікарям повертати померлих людей до життя через кілька годин після їхньої смерті", — каже Стівен Летем із Єльського університету.

Фокус вже писав про те, що в рамках іншого експерименту американські вчені змогли повернути до життя очі померлого донора органів. Дослідники вважають, що їхній метод можна буде застосувати до померлого мозку людини і так можна буде воскрешати людей.

Фокус також писав про те, що вченим вдалося здійснити нову пересадку серця свині людині. І ця операція виявилася успішною.