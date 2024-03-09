Смертельно опасный пластик обнаружен в одежде и бутылках: его связали с болезнями сердца

Проанализировав большое количество людей, ученые выяснили, что нас может медленно убивать то, что мы носим и то, с чего мы ежедневно пьем. Они призвали экстренно отказаться от подобных товаров.

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Ученые сделали поразительное открытие, которое может заставить нас пересмотреть свое отношение к пластику. В ходе недавнего исследования, посвященного сердечно-сосудистым заболеваниям, выяснилось, что крошечные частицы пластика, известные как микропластик, могут играть более серьезную роль в подрыве нашего здоровья, чем считалось ранее. Во время операций по поводу закупорки артерий, исследователи обнаружили его более чем у половины пациентов. Более того, у пациентов с микропластиком в артериях был значительно выше риск сердечных приступов, инсультов и смерти, пишет The Age.

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Микропластик размером менее 5 миллиметров и еще более крошечный нанопластик попадают в наш организм из таких предметов повседневного пользования, как пластиковые бутылки, синтетическая одежда и автомобильные шины. Они попадают не только в сердце и кровь человека, но и в мозг, легкие и даже плаценту. Это вызывает беспокойство ученых, поскольку в исследованиях на животных эти частицы были связаны с воспалением и повреждением организма, хотя исследования их влияния на здоровье человека пока находятся на ранних стадиях. Но в данном случае исследователями было обнаружено, что у пациентов с этими частицами в артериях в 4,5 раза выше риск возникновения серьезных проблем с сердцем.

Это открытие побудило экспертов в области общественного здравоохранения призвать к действиям, в частности, к сокращению использования одноразового пластика. Простота и дешевизна пластика могут не стоить потенциального риска для здоровья, который он несет. Однако важно отметить, что данное исследование пока устанавливает лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь. Не исключено, что повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний способствуют и другие факторы, например загрязнение воздуха, в котором также содержится микропластик, говорят авторы.

Учитывая широкое распространение микропластика в окружающей среде и организме, ученые считают, что необходимо срочно провести дополнительные исследования, чтобы понять всю степень его опасности для нас. Их исследование дополняет растущее число доказательств того, что микропластик — это не только экологическая проблема, но и потенциальная угроза жизни миллиардов людей. Пока наука продолжает изучать влияние этих частиц, авторы научной работы заявляют, что пришло время задуматься о реальной цене нашей пластиковой зависимости и поискать устойчивые альтернативы для защиты нашей планеты и нашего здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что даже водопроводная вода безопаснее бутилированной. Споры о безопасности воды в той или иной форме не являются редкость в наше время. Однако недавно ученые обнаружили опасность в самом распространенном ее варианте.

Также Фокус писал о том, где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили, места нашего организма где собирается весь этот пластиковый мусор.

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