Распространяет клетки рака везде: раскрыта серьезная опасность микропластика

Недавнее исследование ученых выяснило, что распространенные в окружающей среде микрочастицы не просто проникают в наш организм, а делятся вместе с клетками и запускают разрушительные процессы.

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В недавнем исследовании ученые выяснили, как крошечные частицы пластика, размером меньше песчинки, влияют на наш организм, и выявили изменения, о которых мы до сих пор не догадывались. Оказалось, что эти микро- и нанопластиковые частицы (МНЧ), которые мы случайно проглатываем или вдыхаем задерживаются в нашем кишечнике, в частности в клетках толстой кишки, на гораздо более длительный срок, чем мы думали, пишет Lab + Life Scientist.

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Целью исследования ученых было понять, как эти крошечные пластики попадают в раковые клетки толстой кишки и что с ними происходит, когда они там оказываются. Интересно, что чаще всего эти МНЧ оказываются именно в тех частях наших клеток, которые обычно переваривают и выводят отходы. Но из-за своего неестественного химического состава эти пластиковые частицы не распадаются, как обычные отходы клеток. Вместо этого они остаются на месте, а когда клетка делится, они попадают в новые клетки. Это означает, что со временем они могут накапливаться в нашем организме в серьезных количествах.

Что еще более тревожно, исследователи заметили, что эти МНЧ могут помогать раковым клеткам перемещаться по организму, что может привести к распространению рака в другие части тела. Сейчас они планируют провести дополнительные исследования, чтобы глубже изучить эту возможность. Тот факт, что мельчайшие частицы, называемые нанопластиками, оказываются более вредными, чем более крупные микропластики, вызывает дополнительную обеспокоенность, учитывая, насколько часто эти крошечные загрязнители встречаются в нашей окружающей среде.

Соруководитель исследования Лукас Кеннер подчеркивает его важность, отмечая, что эти данные о поведении пластика в нашем организме и его потенциальной способности влиять на развитие заболеваний указывают на необходимость проведения дополнительных исследований долгосрочных последствий воздействия пластика на организм. Поскольку пластик окружает нас повсюду, а его мельчайшие частицы попадают в наш организм, понимание всех последствий такого воздействия становится крайне важным.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.