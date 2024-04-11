Земля превращается в свалку: за год люди производят 220 млн тонн пластиковых отходов

Исследователи обнаружили, что масштабы пластикового кризиса на Земле намного более шокирующие, чем считалось ранее.

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С тех пор как люди создали пластик, он стал настоящей проблемой, а сегодня масштабы пластикового кризиса на Земле и вовсе достигли шокирующих размеров. Люди ежегодно производят миллионы тонн пластиковых отходов и с каждым годом объемы этого мусора становятся все больше, пишет Daily Mail.

Благотворительная организация EA Earth Action опубликовала новое ежегодное исследование, показывающее, что к 2024 году во всем мире на одного человека производится около 28 килограмм пластиковых отходов. Авторы исследования обнаружили, что более трети пластиковых отходов в конце срока своей службы едва ли сможет быть переработан.

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У ученых вызывает тревогу тот факт, что колоссальные 68,6 миллиона тонн пластика в конечном итоге попадет на свалку. Речь идет о таких отходах, как пластиковая упаковка, пластик в текстиле и пластик в бытовых отходах. Более того, авторы исследования обнаружили, что лишь в этом году в общей сложности будет произведено около 220 миллионов тонн пластиковых отходов, для сравнения, это эквивалентно 20 000 Эйфелевых башен.

Также в отчете ученые упоминают День пластикового мусора, который является моментом, когда количество образующихся пластиковых отходов превышает мировые возможности по и утилизации. В этом году ожидается, что этот день наступит 5 сентября.

Исследование показывает, что сегодня около половины населения планеты проживает в районах, где количество образующихся пластиковых отходов уже значительно превысило возможности их утилизации. Предполагается, что ко Дню пластикового мусора этот показатель возрастет до 66%.

Предыдущие исследования уже показали, что ответственность за 60%неправильного обращения с пластиковыми отходами в мире лежит на 12 странах. Среди которых Китай, США, Индия, Бразилия и Мексика.

По словам со-генерального директора EA Earth Action Сары Перреард, исследования четко показывают, что потенциал переработки и управления отходами в решении проблемы пластикового кризиса на самом деле сильно переоценено. Ученые десятилетиями били тревогу относительно загрязнения планеты пластиковыми отходами и теперь стало очевидно, что человечество находится на пути экологической и гуманитарной катастрофы.

Исследователи также отмечают, что в этом году есть шанс, что страны подпишут глобальный договор по пластику, который позволит защитить от загрязнения воздух, почву, океан и здоровье людей. Ученые предполагают, что договор должен содержать такие стратегии, как сокращение потребления и использования пластика, продвижение инициатив по ремонту и повторному использованию, а также улучшение местной структуры управления отходами и прекращение импорта пластиковых отходов из других стран.

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