Земля перетворюється на звалище: за рік люди виробляють 220 млн тонн пластикових відходів

Дослідники виявили, що масштаби пластикової кризи на Землі набагато більш приголомшливі, ніж вважалося раніше.

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Відтоді як люди створили пластик, він став справжньою проблемою, а сьогодні масштаби пластикової кризи на Землі й зовсім досягли приголомшливих розмірів. Люди щорічно виробляють мільйони тонн пластикових відходів і з кожним роком обсяги цього сміття стають дедалі більшими, пише Daily Mail.

Благодійна організація EA Earth Action опублікувала нове щорічне дослідження, яке показує, що до 2024 року в усьому світі на одну людину продукується приблизно 28 кілограмів пластикових відходів. Автори дослідження виявили, що понад третину пластикових відходів наприкінці терміну своєї служби навряд чи зможе бути перероблено.

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У вчених викликає тривогу той факт, що колосальні 68,6 мільйона тонн пластику в кінцевому підсумку потраплять на звалище. Йдеться про такі відходи, як пластикове пакування, пластик у текстилі та пластик у побутових відходах. Ба більше, автори дослідження виявили, що лише цього року загалом буде вироблено приблизно 220 мільйонів тонн пластикових відходів, для порівняння, це еквівалентно 20 000 Ейфелевих веж.

Також у звіті вчені згадують День пластикового сміття, який є моментом, коли кількість пластикових відходів, що утворюються, перевищує світові можливості щодо їх утилізації. Цього року очікується, що цей день настане 5 вересня.

Дослідження показує, що сьогодні майже половина населення планети мешкає в районах, де кількість пластикових відходів, що утворюються, вже значно перевищила можливості їхньої утилізації. Передбачається, що до Дня пластикового сміття цей показник зросте до 66%.

Попередні дослідження вже показали, що відповідальність за 60% неправильного поводження з пластиковими відходами у світі лежить на 12 країнах. Серед яких Китай, США, Індія, Бразилія та Мексика.

За словами співгенеральної директорки EA Earth Action Сари Перреард, дослідження чітко показують, що потенціал перероблення та управління відходами у розв'язанні проблеми пластикової кризи насправді сильно переоцінено. Науковці десятиліттями били на сполох щодо забруднення планети пластиковими відходами і тепер стало очевидно, що людство перебуває на шляху екологічної та гуманітарної катастрофи.

Дослідники також зазначають, що цього року є шанс, що країни підпишуть глобальний договір щодо пластику, який дасть змогу захистити від забруднення повітря, ґрунти, океан і здоров'я людей. Науковці припускають, що договір має містити такі стратегії, як скорочення споживання і використання пластику, просування ініціатив з ремонту та повторного використання, а також поліпшення місцевої структури управління відходами та припинення імпорту пластикових відходів з інших країн.

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