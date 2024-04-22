Какую посуду никогда нельзя мыть в посудомойке: советы, как очистить утварь (фото)

Важно знать, какую посуду нельзя мыть в посудомойке, иначе она может повредиться.

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Посудомоечная машина — это не роскошь, а ценный союзник любой хозяйки, облегчающий повседневную работу по дому. Вместе с тем важно знать, какую посуду нельзя мыть в посудомойке, иначе она может повредиться. Эта мера предосторожности гарантирует долговечность вашей посуды и правильную работу посудомоечной машины, заверяют специалисты сайта santeplusmag.com.

Деревянная кухонная утварь

Уход за деревянной кухонной утварью и проще, и сложнее одновременно. Чтобы обеспечить их долговечность, категорически избегайте мытья в посудомоечной машине. Горячая вода и агрессивные чистящие средства могут спровоцировать разбухание, деформацию и даже трещины в этой утвари. Кроме того, интенсивные циклы сушки могут ослабить и в итоге сломать древесные волокна.

Для оптимального ухода выбирайте щадящую чистку. Используйте слегка влажную губку, смоченную жидким мылом. Тщательно промыв доски, лопаточки и ложки, немедленно высушите их чистой тканью.

Острые ножи

Чтобы ножи для хлеба и другие острые лезвия оставались острыми, избегайте мытья в посудомоечной машине. Последнее, хотя и полезно, но, к сожалению, может затупить ваши лезвия или повредить их при контакте с другой посудой. Очень важно мыть их вручную, чтобы сохранить эффективность и избежать повреждения.

Правильный уход просто требует аккуратной очистки теплой водой с мылом. Будьте осторожны при протирании лезвия, чтобы не пораниться. Немедленно высушите чистой тканью, чтобы избежать следов воды.

Чугунные кастрюли и сковородки

Чугун благодаря своей прочности достаточно долговечен. Однако он не любит посудомоечную машину. Это может способствовать образованию ржавчины и повреждению защитного покрытия.

Мытье вручную гарантирует целостность чугунной посуды. Для очистки используйте мягкую щетку и достаточное количество мыла. Обильно промойте посуду, а затем сразу же высушите сухой тканью. Чтобы предотвратить риск появления ржавчины, слегка нанесите на поверхность растительное масло перед хранением, чтобы продлить срок ее службы.

Пластиковые контейнеры

Некоторые пластиковые контейнеры можно мыть в посудомоечной машине. Однако лучше остановить свой выбор на мытье руками. Нагревание и моющие средства в посудомоечной машине могут повредить пластик, в результате чего могут даже выделяться нежелательные вещества. Легкие контейнеры также имеют тенденцию опрокидываться, что снижает эффективность очистки.

Для безопасного и эффективного обслуживания лучше чистить пластиковые коробки вручную. Используйте мягкую губку и жидкое мыло. После тщательного ополаскивания высушите их чистой тканью, прежде чем ставить на место.

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