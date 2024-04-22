Який посуд ніколи не можна мити в посудомийці: поради, як очистити начиння (фото)

Важливо знати, який посуд не можна мити в посудомийці, інакше він може пошкодитися.

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Посудомийна машина — це не розкіш, а цінний союзник будь-якої господині, що полегшує повсякденну роботу по дому. Водночас важливо знати, який посуд не можна мити в посудомийці, інакше він може пошкодитися. Цей запобіжний захід гарантує довговічність вашого посуду і правильну роботу посудомийної машини, запевняють фахівці сайту santeplusmag.com.

Дерев'яне кухонне начиння

Догляд за дерев'яним кухонним начинням і простіший, і складніший водночас. Щоб забезпечити його довговічність, категорично уникайте миття в посудомийній машині. Гаряча вода і агресивні засоби для чищення можуть спровокувати розбухання, деформацію і навіть тріщини в цьому начинні. Крім того, інтенсивні цикли сушіння можуть послабити і в підсумку зламати деревні волокна.

Для оптимального догляду обирайте щадне чищення. Використовуйте злегка вологу губку, змочену рідким милом. Ретельно промивши дошки, лопаточки та ложки, негайно висушіть їх чистою тканиною.

Гострі ножі

Щоб ножі для хліба та інші гострі леза залишалися гострими, уникайте миття в посудомийній машині. Останнє, хоча й корисно, але, на жаль, може затупити ваші леза або пошкодити їх під час контакту з іншим посудом. Дуже важливо мити їх вручну, щоб зберегти ефективність і уникнути пошкодження.

Правильний догляд просто вимагає акуратного очищення теплою водою з милом. Будьте обережні під час протирання леза, щоб не поранитися. Негайно висушіть чистою тканиною, щоб уникнути слідів води.

Чавунні каструлі та сковорідки

Чавун завдяки своїй міцності досить довговічний. Однак він не любить посудомийну машину. Це може сприяти утворенню іржі та пошкодженню захисного покриття.

Миття вручну гарантує цілісність чавунного посуду. Для очищення використовуйте м'яку щітку та достатню кількість мила. Рясно промийте посуд, а потім відразу ж висушіть сухою тканиною. Щоб запобігти ризику появи іржі, злегка нанесіть на поверхню рослинну олію перед зберіганням, щоб продовжити термін її служби.

Пластикові контейнери

Деякі пластикові контейнери можна мити в посудомийній машині. Однак краще зупинити свій вибір на митті руками. Нагрівання та мийні засоби в посудомийній машині можуть пошкодити пластик, внаслідок чого можуть навіть виділятися небажані речовини. Легкі контейнери також мають тенденцію перекидатися, що знижує ефективність очищення.

Для безпечного та ефективного обслуговування краще чистити пластикові коробки вручну. Використовуйте м'яку губку і рідке мило. Після ретельного ополіскування висушіть їх чистою тканиною, перш ніж ставити на місце.

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