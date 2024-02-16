Квартира прибиратиме сама себе: вчені створили метод очищення приміщень за допомогою світла

Щодня на поверхнях у нашій квартирі скупчуються великі кількості вірусів і бактерій, а очищення всього приміщення вимагає великих витрат часу і сил. Але вченим вдалося знайти простий і ефективний спосіб позбутися небажаних гостей.

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Ультрафіолетові промені є відомим засобом боротьби з вірусами, здатним знищувати їх з легкістю. Але наука вирішила піти далі і перетворити світло на інструмент підтримки постійної стерильності. Можливо, час коли ми нарешті забудемо про виснажливі та ретельні прибирання вже не за горами, пише Vox.

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Ультрафіолетове світло вже понад сто років є відомим дезінфекційним засобом, здатним знищувати віруси і бактерії без особливих зусиль. Однак, попри свою здатність знищувати мікроби, воно не стало популярним рішенням для повсякденних приміщень. Усе тому, що ультрафіолетове випромінювання, яке традиційно використовується для дезінфекції, може також шкодити шкірі та очам людини, що робить його не найкращим для використання в житлових приміщеннях.

Але недавні дослідження виявили особливий тип УФ-випромінювання, відомий як далеке УФ-випромінювання. Це світло працює на довжині хвилі, яка, як і раніше, смертельна для мікроорганізмів, але не має енергії, необхідної для пошкодження тканин шкіри людини. По суті, це більш м'яка версія звичного нам ультрафіолетового світла, що дає змогу постійно дезінфікувати повітря і поверхні в приміщенні без ризику для людей.

Це відкриття може перевернути наше уявлення про підтримання чистоти довкілля, особливо в місцях, де мікроби легко поширюються, наприклад, у лікарнях, школах і громадському транспорті. Таке застосування УФ-випромінювання може забезпечити нам повітря, яке постійно очищається від патогенів, поверхні, на яких віруси не можуть вижити досить довго, щоб перебратися на ваші руки.

Новизна цього підходу полягає в тому, що він може стати постійним дезінфекційним засобом, який працює тихо і безперешкодно у фоновому режимі, поки життя триває, не перериваючи нашу щоденну активність виснажливими прибираннями. Він може додати додатковий рівень захисту в нашій постійній боротьбі з інфекційними захворюваннями, доповнюючи вже наявні способи убезпечити себе, як-от миття рук, маски та провітрювання.

Звичайно, на початку використання будь-якої нової технології науці доводиться долати перешкоди. Дослідники вивчають довгострокові наслідки впливу дальнього ультрафіолетового світла, щоб переконатися, що воно безпечне для постійного використання в громадських місцях. Вони також працюють над тим, щоб зробити його доступним і легко інтегрованим в наявні системи освітлення.

Якщо всі випробування завершаться успіхом, схоже, що в найближчому майбутньому продезінфікувати приміщення можна буде одним простим клацанням вимикача. І це те, на що варто звернути увагу не тільки через новизну самої технології, а й через те, що це може суттєво вплинути на наше здоров'я, одночасно полегшуючи наше життя.

Раніше Фокус писав про причини отруєння бактеріями нашого організму. Вчені дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і злитися через це, починаючи шкодити нашому організму і поділилися цим зі світом.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.