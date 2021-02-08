Ілон Маск витратить $100 млн на конкурс з видалення вуглекислого газу з атмосфери

Володар головного призу у конкурсі зі створення технології уловлювання та видалення вуглекислого газу з атмосфери отримає приз у розмірі 50 мільйонів доларів.

Засновник компанії Tesla і SpaceX Ілон Маск виділить 100 мільйонів доларів коштів на новий конкурс, де зможуть поборотися проекти зі створення технології видалення вуглекислого газу з атмосфери. Як повідомляє The Verge, конкурс проведе некомерційна організація X Prize Foundation, яка покликана стимулювати розвиток технологій для поліпшення космічних подорожей, харчування і здоров'я.

Конкурс проходитиме 18 місяців, для участі у ньому відберуть 15 команд. Кожна з них отримає по 1 мільйону доларів, а 25 — окремі стипендії по 200 тисяч доларів. Володар головного призу отримає 50 мільйонів доларів, володар другого місця — 20 мільйонів доларів, третього — 10 мільйонів доларів.

Для перемоги буде необхідно продемонструвати рішення, яке зможе "витягати" вуглекислий газ безпосередньо з атмосфери і океанів і назавжди блокувати його без шкоди для природи. Зокрема, рішення повинно запропонувати спосіб видаляти не менше тонни CO2 за день.

"Ми хочемо надати дійсно значний вплив. Вуглецевий негатив, а не нейтралітет", — йдеться в заяві Маска.

Він зазначив, що мова йде не про теоретичне змагання. Маск висловив потребу в командах, що створюють реальні системи, які можуть надавати вимірний вплив і масштабуватися до рівня гігатонн.

Через нагрівання Землі технологія видалення вуглецю стає все більш актуальною ідеєю.

Сам Маск написав у своєму Twitter про плани витратити 100 мільйонів доларів на подібний конкурс ще в кінці січня, але деталі обіцяв опублікувати пізніше.

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Вчені повідомляють, що в найближчі 20-30 років Земля досягне критичного температурного порогу. Дослідники говорять, що за цим температурним максимумом рослини на планеті перестануть справлятися з викидами вуглецю.

Як повідомлялося раніше, ситуація з забрудненням світового океану може бути набагато страшніше і масштабніше, ніж вважалося раніше. Дослідники Державного наукового агентства Австралії (CSIRO) підрахували, що глибоко в океанах знаходиться мінімум 14 мільйонів тонн пластикового сміття.

Такі крихітні частинки сміття вкрай небезпечні для морських мешканців, які з легкістю їх ковтають.

Раніше вчені дійшли висновку, що не останню роль у забрудненні вод відіграють рибальські снасті. За оцінками Greenpeace, щороку в океани потрапляє 640 тисяч тонн таких відходів. Однак надія є. Виявлена бактерія, яка харчується пластиком. Вона не тільки знищує його, а й використовує як джерело поживних речовин.