Бешеная гонка: Bitcoin побил четыре исторических максимума и достиг $48 тыс.

С начала суток курс криптовалюты стремительно растет.

Ночь с 8 на 9 февраля отметилась сразу тремя рекордами, которые установила криптовалюта Bitcoin. Его стоимость превысила отметки в $45 тыс, $46 тыс. и $47тыс, о чем свидетельствуют данные на сайте Coin Desk.

Утром 9 февраля криптовалюта перевалила за $48 тысяч, что стало самым высоким показателем на данный момент.

Одной из причин такого стремительного курса роста называют решение производителя электромобилей Tesla, принадлежащего бизнесмену Илону Маску, инвестировать $1,5 млрд долларов США в Bitcoin. Более того, в ближайшее время компания Tesla также планирует начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои товары.

Напомним, житель Великобритании, который случайно выбросил жесткий диск с 7500 биткоинами в мусор, предложил местным властям более 70 млн долларов за разрешение раскопать свалку.

Желающие разбогатеть активно взялись майнить биткоины, что заставило власти некоторых стран принять меры. Так, в конце января правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.