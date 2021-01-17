Британец случайно выбросил жесткий диск с биткоинами, теперь они стоят 273 млн долларов
Отчаявшийся IT-специалист пообещал городу 70 млн долларов, если ему дадут покопаться на свалке.
Житель Великобритании случайно выбросил жесткий диск с биткоинами в мусор, теперь же он предлагает местным властям более 70 млн долларов, чтобы раскопать свалку. Об этом сообщает CNN.
IT-специалист Джеймс Хауэллс по ошибке выбросил жесткий диск, на котором с июня по август 2013 года хранилось 7500 биткоинов. Хауэллс купил цифровую валюту в 2009 году, когда ее цена была низкой.
Когда криптовалюта подскочила в цене, Хауэллс решил отыскать свой жесткий диск и обнаружил, что по ошибке выбросил его вместе с мусором. Теперь когда стоимость его потерянных биткоинов выросла еще больше, британец обратился в городской совет города Ньюпорт в Уэльсе с просьбой о разрешении раскопать определенный участок свалки, где может лежать жесткий диск.
Взамен он предложи заплатить совету четверть от текущей стоимости клада, который, по словам Хауэллса, может быть распределен среди местных жителей.
В последнее время цена биткоина выросла до рекордного уровня и составляет около 37 тыс. долларов.
Хауэллс впервые обнаружил пропажу жесткого диска, когда его биткоины стоили около 9 млн долларов. По его словам, текущая стоимость накоплений составляет около 273 млн долларов.
"Я предложил пожертвовать 25% или 71,7 млн долларов городу Ньюпорту, чтобы раздать деньги всем местным жителям, живущим в Ньюпорте, если я найду и верну биткоины. Это будет примерно 239 долларов каждому горожанину. К сожалению, власти отказались от предложения и даже не хотят обсудить этот вопрос лично", – говорит Хауэллс.
Он считает, что сможет найти выброшенный жесткий диск, несмотря на масштабы свалки.
"Как только я увидел это место, то подумал, что у меня нет шансов. Территория слишком огромна", – говорит британец.
Но позже он разработал план по поиску утраченных биткоинов.
"План будет заключаться в том, чтобы выкопать определенную область свалки на основе системы координат сети и восстановить жесткий диск, соблюдая все стандарты безопасности и охраны окружающей среды. Затем диск будет передан специалистам по восстановлению данных, которые смогут восстановить диск с нуля с новыми деталями и попытаются вернуть крошечный фрагмент данных, который мне нужен для доступа к биткоинам", – добавил Хауэллс.
Пресс-секретарь городского совета Ньюпорта сообщила, что с местными властями "с 2013 года несколько раз связывались по поводу IT-оборудования, которое может содержать биткоины".
В пресс-службе добавили, что совет не отказывался от предложения, а скорее, не получил разрешение на раскопки свалки.
"Совет неоднократно говорил Хауэллсу, что раскопки невозможны в соответствии с нашим лицензионным разрешением, и что сами раскопки окажут огромное влияние на окружающую среду. Стоимость раскопок свалки, хранения и обработки отходов может составить миллионы фунтов, без каких-либо гарантий, что диск будет найден и его смогут восстановить", – заявили в городском совете.