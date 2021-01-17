Британець випадково викинув жорсткий диск з біткоінами, тепер вони коштують 273 млн доларів

Зневірений IT-фахівець пообіцяв місту 70 млн доларів, якщо йому дадуть покопатися на звалищі.

Житель Великобританії випадково викинув жорсткий диск з біткоінами в сміття, тепер же він пропонує місцевій владі більше 70 млн доларів, щоб розкопати звалище. Про це повідомляє CNN.

IT-фахівець Джеймс Хауеллс помилково викинув жорсткий диск, на якому з червня по серпень 2013 роки зберігалося 7500 біткоінів. Хауеллс купив цифрову валюту в 2009 році, коли її ціна була низькою.

Коли криптовалюта підскочила в ціні, Хауеллс вирішив відшукати свій жорсткий диск і виявив, що помилково викинув його разом зі сміттям. Тепер коли вартість його втрачених біткоінів зросла ще більше, британець звернувся до міської ради міста Ньюпорт в Уельсі з проханням про дозвіл розкопати певну ділянку звалища, де може лежати жорсткий диск.

Натомість він запропонуй заплатити раді чверть від поточної вартості скарбу, який, за словами Хауеллса, може бути розподілений серед місцевих жителів.

Останнім часом ціна біткоіни зросла до рекордного рівня і становить близько 37 тис. доларів.

Хауеллс вперше виявив пропажу жорсткого диска, коли його біткоіни коштували близько 9 млн доларів. За його словами, поточна вартість накопичень становить близько 273 млн доларів.

"Я запропонував пожертвувати 25% або 71,7 млн доларів Ньюпорту, щоб роздати гроші всім місцевим жителям, які живуть в Ньюпорті, якщо я знайду і поверну біткоіни. Це буде приблизно 239 доларів кожному городянину. На жаль, влада відмовилася від пропозиції і навіть не хоче обговорити це питання особисто ", — говорить Хауеллс.

Він вважає, що зможе знайти викинутий жорсткий диск, не дивлячись на масштаби звалища.

"Як тільки я побачив це місце, то подумав, що у мене немає шансів. Територія надто велика", — говорить британець.

Але пізніше він розробив план з пошуку втрачених біткоінів.

"План буде полягати в тому, щоб викопати певну область звалища на основі системи координат мережі і відновити жорсткий диск, щоб виконувати всі стандарти безпеки та охорони навколишнього середовища. Потім диск буде переданий фахівцям з відновлення даних, які зможуть відновити диск з нуля з новими деталями і спробують повернути крихітний фрагмент даних, який мені потрібен для доступу до біткоінів", — додав Хауеллс.

Прес-секретар міської ради Ньюпорта повідомила, що з місцевою владою "з 2013 року кілька разів зв'язувалися з приводу IT-обладнання, яке може містити біткоіни".

У прес-службі додали, що рада не відмовлявся від пропозиції, а скоріше, не отримала дозвіл на розкопки звалища.

"Рада неодноразово говорила Хауеллсу, що розкопки неможливі відповідно до нашого ліцензійного дозволу, і що самі розкопки матимуть величезний вплив на навколишнє середовище. Вартість розкопок звалища, зберігання і обробки відходів може становити мільйони фунтів, без будь-яких гарантій, що диск буде знайдений і його зможуть відновити ", — заявили в міській раді.