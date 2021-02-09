Скажені перегони: Bitcoin побив чотири історичні максимуми і досяг $ 48 тис.

З початку доби курс криптовалюти стрімко зростає.

Ніч з 8 на 9 лютого відзначилася відразу трьома рекордами, які встановила криптовалюта Bitcoin. Її вартість перевищила позначку $ 45 тис, $ 46 тис. І $ 47 тис, про що свідчать дані на сайті Coin Desk.

Вранці 9 лютого криптовалюта перевалила за $ 48 тисяч, що стало найвищим показником на цей момент.

Однією з причин такого стрімкого курсу зростання називають рішення виробника електромобілів Tesla, що належить бізнесменові Ілону Маску, інвестувати $ 1,5 млрд доларів США в Bitcoin. Більше того, найближчим часом компанія Tesla також планує почати приймати біткоїни як оплату за свої товари.

Нагадаємо: житель Великобританії, який випадково викинув жорсткий диск з 7500 біткоїнів у сміття, запропонував місцевій владі понад 70 млн доларів за дозвіл розкопати звалище.

Охочі розбагатіти активно взялися майнити біткоїни, що змусило владу деяких країн вжити заходів. Так, наприкінці січня уряд Ірану закрив 1600 Bitcoin-ферм через масові відключення світла по країні.