Дівчина Ілона Маска заявила, що "готова померти на Марсі ''

Співачка Граймс була присутня під часзапуску експериментальних ракет і позувала на базі Маска Starbase у Техасі

Канадська співачка Граймс, яка знаходиться у стосунках з винахідником Ілона Маском, учергове продемонструвала, що всіляко підтримує його плани з колонізації Марсу. Про що вона і заявила у своєму Instagram, пише Daily Mail.

33-річна Граймс, яка виховує їх спільного з Маском сина з невимовним ім'ям X Æ A-Xii, сфотографувалася на базі Маска Starbase у Техасі і підписала знімок: "Готова померти з червоним брудом Марсу під моїми ногами Starbase Tx".

[ + – ] Граймс на базі Маска Starbase в Техасі [ + – ] Граймс на базі Маска Starbase в Техасі

Минулого місяця Граймс повідомила, що хоче переїхати на Марс після того, як їй виповниться 50 років, щоб допомогти побудувати там людську колонію.

Граймс, справжнє ім'я якої Клер Еліза Буше, написала, що розуміє, що це рішення супроводжуватиметься "тяжкою працею до самої смерті", але все ж сподівається, що ситуація зміниться.

[ + – ] Граймс на базі Маска Starbase в Техасі [ + – ] Граймс з X Æ A-Xii

Ілон Маск неодноразово розповідав про свої амбітні плани щодо Червоної планети. Він повідомив, що спочатку поселенці житимуть під куполами, однак, коли планету тераформують, то зможуть виходити і на поверхню без скафандрів. За його словами, цей процес буде "занадто повільним, щоб мати значення при нашому житті". Також він повідомив, що до 2050 року на Марсі вже може проживати мільйон поселенців.

Нагадаємо, 30 березня ще один прототип пілотованого космічного корабля Starship компанії SpaceX (США), який розробляється для польотів на Місяць і Марс, вибухнув при спробі посадки після випробувального суборбітального польоту.

Втім, на невдачу Маск відреагував з гумором. "Принаймні, вирва знаходиться у потрібному місці", — жартівливо написав Маск у соцмережі.

Ілон Маск і співачка Граймс стали зустрічатися у 2018 році, а у 2020 у них народився первісток, який отримав ім'я X Æ A-12, проте за законами штату Каліфорнія в імені людини не може бути цифр, тому малюка перейменували в X Æ A-Xii.