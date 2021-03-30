Прототип Starship компании SpaceX взорвался при посадке (видео)

Сигнал с кораблем исчез за минуту до приземления. В самой компании пока не раскрывают причину инцидента

Во вторник, 30 марта, еще один прототип пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX (США), который разрабатывается для полетов на Луну и Марс, взорвался при попытке посадки после испытательного суборбитального полета.

Запуск одиннадцатого серийного испытательного аппарата Starship SN11 осуществили с полигона компании в Бока-Чика (юго-восток штата Техас).

Космический корабль вышел на высоту 10 километров. На этой высоте у него отключились двигатели, далее последовало аэродинамическое торможение, повторный запуск двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкая посадка на стартовую площадку.

Но за минуту до запланированного приземления с борта корабля пропал видеосигнал. По имеющимся сведениям, прототип Starship взорвался. О причинах взрыва компания SpaceX пока не сообщила.

[ + – ] Видео запуска испытательного аппарата Starship SN11

Космический корабль Starship объединяет в себе две функции: второй ступени, которая используется для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, а также многоразового космического аппарата, который способен взлетать с поверхности планеты, выполнять космический полет и совершать управляемую посадку.

Напомним, 4 марта ракета компании SpaceX Starship SN10 все-таки смогла пройти летные испытания, несмотря на предыдущую отмену полета за 0,1 секунду до старта, но взорвалась после удачного приземления.

Вероятной причиной взрыва ракета компании SpaceX Starship SN10 стала утечка гелия в двигатель во время приземления. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

13 января 2021 года прототип Starship SN9 подвергся так называемым "огневым" испытаниям. Аппарат оставался на Земле, однако его двигатели работали на полную мощь. После тестов два из трех двигателей Raptor решили заменить.