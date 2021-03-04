Ракета Илона Маска Starship SN10 взорвалась после удачного приземления (видео)

Причины взрыва на данный момент неизвестны, но вероятнее всего, испытания будут признаны успешными.

Ракета компании SpaceX Starship SN10 все-таки смогла пройти летные испытания, несмотря на предыдущую отмену полета за 0,1 секунду до старта. Об этом стало известно во время трансляции запуска ракеты.

Согласно плану испытания, ракета поднялась на 10 км над землей, после чего начала спускаться. Совершив успешный манёвр по приземлению, StarShip SN10 начали охлаждать установленные рядом водометы. Однако спустя пару минут ракета взорвалась. Причины происшествия еще предстоит выяснить.

Илон Маск в Твиттере написал: "Starship SN10 приземлился целым!", что вероятнее всего говорит об успешном проведении испытания, несмотря на взрыв.

[ + – ] Видео с моментом взрыва.

Отмена полета за 0,1 секунду ранее произошел из-за некоторых проблем с двигателем. Был высокий предел тяги, как только его предел повысили, испытания решили проводить дальше.

Основной задачей Starship является доставка астронавтов и грузов на Луну и Марс. Аппарат состоит из двух частей — непосредственно 50-метрового космического корабля Starship и 70-метровой ракеты Super Heavy. Оба эти компонента можно использовать несколько раз, а все благодаря вертикальному приземлению. Если SN9 выдержит огневые испытания, его запустят на высоту 12,5 км, а потом попытаются приземлить оба модуля.

Напомним, последние испытания ракеты Starship SN9 также завершились взрывом при попытке приземлится. Испытания тогда были признаны успешными.

13 января 2021 года прототип Starship SN9 подвергся так называемым "огневым" испытаниям. Аппарат оставался на Земле, однако его двигатели работали на полную мощь. После тестов два из трех двигателей Raptor решили заменить.

Ранее SpaceX и NASA выяснили причину аварии затонувшей ракеты Falcon 9.