SpaceX экстренно отменила запуск корабля Starship из-за проблемы с двигателем (видео)

В настоящий момент в компании решают, что лучше — запустить корабль еще раз или перенести старт на более поздний срок.

Американская компания SpaceX Илона Маска во время испытаний экстренно отменила запуск прототипа космического корабля Starship, предназначенного для полета на Марс, из-за проблемы с двигателем.

Об этом сообщили во время трансляции с места запуска в штате Техас.

Двигатели ракеты уже были запущены, когда возникли некоторые проблемы и запуск пришлось прервать. В настоящий момент в компании решают, стоит ли попробовать запуск еще раз или перенести его на более поздний срок.

"Отмена пуска из-за высокого предела тяги. Повысим предел тяги и повторно используем топливо для очередной попытки сегодня", – написал Маск в Twitter.

Launch abort on slightly conservative high thrust limit. Increasing thrust limit & recycling propellant for another flight attempt today. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2021

Главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер заявил, что еще одна попытка пуска будет предпринята около 17:30 восточного побережья США (00.30 четверга в Украине).

Основной задачей Starship является доставка астронавтов и грузов на Луну и Марс. Аппарат состоит из двух частей — непосредственно 50-метрового космического корабля Starship и 70-метровой ракеты Super Heavy. Оба эти компонента можно использовать несколько раз, а все благодаря вертикальному приземлению. Если SN9 выдержит огневые испытания, его запустят на высоту 12,5 км, а потом попытаются приземлить оба модуля.

Напомним, 2 февраля федеральное управление гражданской авиации США давало разрешение на летные испытания Starship SN9. В 20:00 по Киеву того же дня произошел тестовый запуск. Прототип Starship N9 успешно взлетел и поднялся на высоту 10 километров. При возвращении ракеты на посадку, она сильно накренилась в одну сторону и она взорвалась после удара об землю.

13 января 2021 года прототип Starship SN9 подвергся так называемым "огневым" испытаниям. Аппарат оставался на Земле, однако его двигатели работали на полную мощь. После тестов два из трех двигателей Raptor решили заменить.