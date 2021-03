SpaceX экстренно отменила запуск корабля Starship из-за проблемы с двигателем (видео)

Американская компания SpaceX Илона Маска во время испытаний экстренно отменила запуск прототипа космического корабля Starship, предназначенного для полета на Марс, из-за проблемы с двигателем.

Об этом сообщили во время трансляции с места запуска в штате Техас.

Двигатели ракеты уже были запущены, когда возникли некоторые проблемы и запуск пришлось прервать. В настоящий момент в компании решают, стоит ли попробовать запуск еще раз или перенести его на более поздний срок.

"Отмена пуска из-за высокого предела тяги. Повысим предел тяги и повторно используем топливо для очередной попытки сегодня", – написал Маск в Twitter.

Launch abort on slightly conservative high thrust limit. Increasing thrust limit & recycling propellant for another flight attempt today.