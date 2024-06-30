В Китае ракета-носитель Tianlong-3 задымилась и зрелищно взорвалась после запуска (видео)

Во время статического зажигания 9 двигателей первой ступени, которое должно было осуществляться на земле, ракета взлетела прямо в небо. После этого она упала на землю и прогремел взрыв.

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В Китае во время статических испытаний взорвалась ракета Tianlong-3, китайский аналог американской ракеты Falcon 9. Тяга девяти кислородно-керосиновых двигателей оказалась слишком большой. Об этом пишет издание Space News.

Инцидент произошел в городе Гуньи провинции Хэнань, где проводились испытания китайской двухступенчатой ракеты Tianlong-3 (Тяньлун-3) с многоразовой первой ступенью. Во время статического зажигания 9 двигателей первой ступени, которое должно было осуществляться на земле, ракета взлетела прямо в небо. После этого она упала на землю и прогремел взрыв. Это произошло неподалеку жилого района. О пострадавших пока не сообщается.

Разработчик ракеты Space Pioneer Tianbing Technology опубликовал собственное заявление в котором сообщается, что произошла структурная неисправность в соединении между корпусом ракеты и испытательным стендом. Бортовой компьютер ракеты автоматически выключил двигатели, и ракета упала на 1,5 километра на юго-запад.

Ракета Tianlong-3: что известно

Ракету Tianlong-3 называют китайским аналогом американской ракеты Falcon 9. Первая ступень ракеты, которая возвращается, оснащается девятью кислородно-газовыми двигателями Tianhuo-12 с тягой 110 т каждый.

Tianlong-3 создавалась специально для низкоорбитальной спутниковой интернет-группировки в Китае. За один запуск она может доставить на орбиту более 30 спутников. Диаметр корпуса "ракеты составляет 3,8 метра, взлетная масса — 590 тонн. Он способен поднять 17 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту (LEO) или 14 тонн на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту.

Ракета Tianlong-3

Первоначальный план состоял в том, чтобы после горячих испытаний отправить Tianlong-3 на космодром Хайнань для подготовки к первому полету в сентябре текущего года. Но сейчас, очевидно, планы будут скорректированы.

Напомним, что 27 июня сообщалось, что Китай успешно провел испытания нового стелс-истребителя, который сочетает в себе пилотируемый самолет и 2 отделяемых БпЛА. Испытания состоялись на аэродроме на северо-западе Китая.