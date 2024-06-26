КНДР запустила твердотопливную ракету: она взорвалась в воздухе (фото)

По данным агентства Yonhap, запуск ракеты произошел после того, как КНДР осудила прибытие в Южную Корею американского авианосца USS Theodore Roosevelt и предупредила о принятии "подавляющих и новых" мер сдерживания против "провокационных" действий.

Related video

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в среду утром, но она взорвалась в воздухе. Южнокорейские военные предполагают, что это мог быть испытательный запуск гиперзвуковой ракеты. Об этом в среду, 26 июня, сообщает южнокорейское агентство новостей Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) сообщил, что ракета была запущена из района Пхеньяна или его окрестностей около 5:30 утра. В настоящее время разведывательные службы Южной Кореи и США проводят детальный анализ.

По информации агентства Yonhap, военный источник подтвердил, что Северная Корея, вероятно, провела испытательный запуск гиперзвуковой ракеты, но он закончился неудачей после того, как ракета пролетела около 250 километров.

След от ракеты КНДР, запечатленный в Южной Корее Фото: Yonhap

Позднее представитель ОКНШ на условиях анонимности сообщил журналистам, что ракета взорвалась в воздухе над водами у восточного побережья Северной Кореи. Он отметил, что от ракеты исходило больше дыма, чем при предыдущих запусках, что может указывать на проблемы с горением. По его словам, ракета, возможно, использовала твердое топливо.

След от ракеты КНДР Фото: Yonhap

Твердотопливные ракеты сложнее обнаружить перед запуском, так как они требуют меньше подготовительных процедур по сравнению с жидкотопливными ракетами.

След от запуска ракеты был виден вблизи северо-западного пограничного острова Енпхендо в Желтом море 26 июня 2024 года (Yonhap).

Журналисты отметили, что запуск ракеты произошел после того, как КНДР осудила прибытие в Южную Корею американского авианосца USS Theodore Roosevelt и предупредила о принятии "подавляющих и новых" мер сдерживания против "провокационных" действий.

Авианосец прибыл в Пусан, расположенный в 320 километрах к юго-востоку от Сеула, в субботу в преддверии трехсторонних учений с Южной Кореей и Японией. Президент Юн Сук Ель поднялся на борт авианосца во вторник, заявив, что этот визит символизирует "твердую" приверженность США безопасности Южной Кореи и что трехстороннее сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией станет мощным средством сдерживания.

Кроме того, отмечается, что запуск ракеты также произошел после того, как Северная Корея подписала договор о всестороннем стратегическом сотрудничестве с Россией на саммите между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Договор включает в себя обещание двух стран прийти на помощь друг другу в случае нападения.

Гиперзвуковые ракеты входят в список сложного оружия, которое Ким Чен Ын пообещал разработать на партийном съезде в 2021 году. Эти ракеты движутся со скоростью не менее 5 Махов, что в пять раз превышает скорость звука, и предназначены для маневрирования на непредсказуемых траекториях и полетов на малых высотах.

В апреле Северная Корея заявила об успешном испытании новой баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой боеголовкой.

Запуск в среду произошел спустя несколько часов после того, как Северная Корея второй день подряд посылала на Юг воздушные шары с мусором. С конца прошлого месяца КНДР, по оценкам, запустила более 2 000 таких шаров в ответ на антипхеньянские пропагандистские листовки, рассылаемые северокорейскими перебежчиками и активистами на Юге.

Последний раз Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в Японское море 30 мая.

Напомним, 25 июня сообщалось, что в Южной Корее сообщили, что обнаружили еще 350 воздушных шаров с мусором, которые прилетели из КНДР на фоне роста напряженности между этими двумя странами.

Напомним также, сразу после отъезда президента РФ Владимира Путина из КНДР, южнокорейские солдаты были вынуждены открыть огонь по десяткам северокорейских военнослужащих, которые пересекли демилитаризованную зону. Это было уже третье пересечение границы за последние две недели.