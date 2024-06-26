КНДР запустила твердопаливну ракету: вона вибухнула в повітрі (фото)

За даними агентства Yonhap, запуск ракети стався після того, як КНДР засудила прибуття до Південної Кореї американського авіаносця USS Theodore Roosevelt і попередила про вжиття "пригнічувальних і нових" заходів стримування проти "провокаційних" дій.

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Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря в середу вранці, але вона вибухнула в повітрі. Південнокорейські військові припускають, що це міг бути випробувальний запуск гіперзвукової ракети. Про це в середу, 26 червня, повідомляє південнокорейське агентство новин Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Республіки Корея (ОКНШ) повідомив, що ракету запустили з району Пхеньяна або його околиць близько 5:30 ранку. Наразі розвідувальні служби Південної Кореї та США проводять детальний аналіз.

За інформацією агентства Yonhap, військове джерело підтвердило, що Північна Корея, ймовірно, провела випробувальний запуск гіперзвукової ракети, але він закінчився невдачею після того, як ракета пролетіла близько 250 кілометрів.

Слід від ракети КНДР, зафіксований у Південній Кореї Фото: Yonhap

Пізніше представник ОКНШ на умовах анонімності повідомив журналістам, що ракета вибухнула в повітрі над водами біля східного узбережжя Північної Кореї. Він зазначив, що від ракети виходило більше диму, ніж під час попередніх запусків, що може вказувати на проблеми з горінням. За його словами, ракета, можливо, використовувала тверде паливо.

Слід від ракети КНДР Фото: Yonhap

Твердопаливні ракети складніше виявити перед запуском, оскільки вони вимагають менше підготовчих процедур порівняно з рідиннопаливними ракетами.

Слід від запуску ракети було видно поблизу північно-західного прикордонного острова Енпхендо в Жовтому морі 26 червня 2024 року (Yonhap).

Журналісти зазначили, що запуск ракети стався після того, як КНДР засудила прибуття до Південної Кореї американського авіаносця USS Theodore Roosevelt і попередила про вжиття "придушливих і нових" заходів стримування проти "провокаційних" дій.

Авіаносець прибув до Пусана, розташованого за 320 кілометрів на південний схід від Сеула, в суботу напередодні тристоронніх навчань з Південною Кореєю і Японією. Президент Юн Сук Єль піднявся на борт авіаносця у вівторок, заявивши, що цей візит символізує "тверду" прихильність США безпеці Південної Кореї й що тристороння співпраця між Південною Кореєю, США і Японією стане потужним засобом стримування.

Крім того, зазначається, що запуск ракети також стався після того, як Північна Корея підписала договір про всебічне стратегічне співробітництво з Росією на саміті між президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Договір містить обіцянку двох країн прийти на допомогу одна одній у разі нападу.

Гіперзвукові ракети входять до списку складної зброї, яку Кім Чен Ин пообіцяв розробити на партійному з'їзді 2021 року. Ці ракети рухаються зі швидкістю щонайменше 5 Махів, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку, і призначені для маневрування на непередбачуваних траєкторіях і польотів на малих висотах.

У квітні Північна Корея заявила про успішне випробування нової балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою боєголовкою.

Запуск у середу стався через кілька годин після того, як Північна Корея другий день поспіль посилала на Південь повітряні кулі зі сміттям. З кінця минулого місяця КНДР, за оцінками, запустила понад 2 000 таких куль у відповідь на антипхеньянські пропагандистські листівки, що їх розсилають північнокорейські перебіжчики й активісти на Півдні.

Востаннє Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності в Японське море 30 травня.

Нагадаємо, 25 червня повідомлялося, що в Південній Кореї повідомили, що виявили ще 350 повітряних куль зі сміттям, які прилетіли з КНДР на тлі зростання напруженості між цими двома країнами.

Нагадаємо також, одразу після від'їзду президента РФ Володимира Путіна з КНДР, південнокорейські солдати були змушені відкрити вогонь по десятках північнокорейських військовослужбовців, які перетнули демілітаризовану зону. Це був уже третій перетин кордону за останні два тижні.