У Південній Кореї виявили ще 350 "сміттєвих" повітряних куль із КНДР

Кілька куль навіть приземлилося в Сеулі. Влада вже закликала населення не чіпати "подарунки" з Північної Кореї, бо там може виявитися не лише сміття.

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У Південній Кореї повідомили, що виявили ще 350 повітряних куль зі сміттям, які прилетіли з КНДР на тлі зростання напруженості між цими двома країнами. У Південній Кореї побоюються, що окрім сміття з Півночі може прилетіти щось небезпечніше, тож попереджають мешканців не наближатися до куль і не чіпати їх. Про це пише CNN.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ймовірну повітряну кулю помітили в польоті в північній провінції Кенгідо, яка межує з Сеулом, близько 21:00 за місцевим часом.

Близько 100 повітряних куль із КНДР упали в різних регіонах Південної Кореї, більшість із них було знайдено на півночі провінції Кенгідо і в столиці Сеулі. Поки що "жодних небезпечних речовин" виявлено не було, йдеться в повідомленні.

Сміттєві повітряні кулі з КНДР

Пізніше столичний уряд Сеула розіслав push-повідомлення, що попереджає про те, що північнокорейська повітряна куля піднялася в небо над Сеулом, додавши, що громадяни повинні утримуватися від дотику до збитих повітряних куль і повідомляти владу про будь-які спостереження.

Південнокорейські військові попередили, що можуть відновити пропагандистські трансляції через гучномовці на кордоні, які вони призупинили протягом останніх кількох років, додавши, що чи відновить Сеул роботу гучномовців, "залежить від дій Північної Кореї".

"Наші військові готові негайно розпочати антипівнічнокорейські пропагандистські передачі і діятимуть гнучко залежно від стратегічної та оперативної ситуації", — заявив у вівторок Об'єднаний комітет начальників штабів.

З травня Північна Корея відправила понад 1000 повітряних куль у бік Півдня, називаючи це репресіями проти південнокорейських активістів, які розкидають листівки, що містять матеріали, які критикують режим її лідера Кім Чен Ина.

У четвер південнокорейська правозахисна група запустила в бік Північної Кореї 20 великих повітряних кульок із тисячами антипівнічнокорейських пропагандистських листівок і USB-накопичувачів із південнокорейськими розвагами. Днем пізніше, у п'ятницю, Кім Йо Чжон, впливова сестра лідера Північної Кореї, попередила про "неприємності", які чекають на Південну Корею.

Повідомляється, що в посилках, які принесли повітряні кулі з КНДР, був гній, макулатура, пошкоджений одяг південнокорейського бренду, що сигналізує про "ворожість до південнокорейських товарів", а також одяг з імітацією персонажів Діснея.

Останній залп із повітряних кульок стався на тлі загострення напруженості на Корейському півострові та застою в міжкорейській дипломатії. Президент Росії Володимир Путін минулого тижня підписав оборонну угоду з Північною Кореєю, оскільки переговори щодо її зусиль із денуклеаризації зайшли в глухий кут, а Кім присягнувся розширити ядерний арсенал своєї країни та погрожував застосувати його проти Півдня.

Зустріч Володимира Путіна і Кім Чен Ина в Пхеньяні Фото: KCNA

Тим часом авіаносець ВМС США прибув до Південної Кореї на вихідних напередодні тристоронніх навчань з Південною Кореєю і Японією у водах поблизу півострова. Це останній із серії військових кроків США, спрямованих на підтвердження "залізної" прихильності Вашингтона своєму союзнику за договором Південній Кореї.

За даними міністерства закордонних справ Південної Кореї, офіційні особи США і Південної Кореї підписали в понеділок новий меморандум про взаєморозуміння щодо обміну та аналізу дипломатичної розвідувальної інформації.

Офіційні особи Японії, Південної Кореї та США також провели тристоронню телеконференцію, під час якої опублікували спільну заяву, в якій назвали поглиблення співробітництва у сфері безпеки між Росією і Північною Кореєю питанням "серйозної стурбованості" для тих, хто прагне зберегти мир на Корейському півострові.

"Сполучені Штати, Республіка Корея і Японія найрішучішим чином засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР і Росією, зокрема й тривале постачання зброї з КНДР у Росію, яке подовжує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН. І загрожують стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, одразу після того, як Володимир Путін полетів із КНДР, південнокорейські солдати були змушені відкрити вогонь по десятках північнокорейських військовослужбовців, які перетнули демілітаризовану зону. Це був уже третій перетин кордону за останні два тижні.

Технічно Південна і Північна Корея все ще перебувають у стані війни, оскільки конфлікт 1950-1953 років завершився перемир'ям. Демілітаризована зона (ДМЗ), що розділяє півострів, незважаючи на свою назву, є одним із найбільш замінованих місць на планеті.