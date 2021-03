SpaceX екстрено скасувала запуск корабля Starship через проблеми з двигуном (відео)

Американська компанія SpaceX Ілона Маска під час випробувань екстрено скасувала запуск прототипу космічного корабля Starship, призначеного для польоту на Марс, через проблеми з двигуном.

Про це повідомили під час трансляції з місця запуску в штаті Техас.

Двигуни ракети вже були запущені, коли виникли деякі проблеми і запуск довелося перервати. Наразі в компанії вирішують, чи варто спробувати запуск ще раз, чи перенести його на пізніший термін.

"Скасування пуску через високі межі тяги. Підвищимо межу тяги і повторно використаємо паливо для чергової спроби сьогодні", — написав Маск у Twitter.

Launch abort on slightly conservative high thrust limit. Increasing thrust limit & recycling propellant for another flight attempt today.