SpaceX екстрено скасувала запуск корабля Starship через проблеми з двигуном (відео)

Наразі в компанії вирішують, що краще — запустити корабель ще раз чи перенести старт на пізніший термін.

Американська компанія SpaceX Ілона Маска під час випробувань екстрено скасувала запуск прототипу космічного корабля Starship, призначеного для польоту на Марс, через проблеми з двигуном.

Про це повідомили під час трансляції з місця запуску в штаті Техас.

Двигуни ракети вже були запущені, коли виникли деякі проблеми і запуск довелося перервати. Наразі в компанії вирішують, чи варто спробувати запуск ще раз, чи перенести його на пізніший термін.

"Скасування пуску через високі межі тяги. Підвищимо межу тяги і повторно використаємо паливо для чергової спроби сьогодні", — написав Маск у Twitter.

Launch abort on slightly conservative high thrust limit. Increasing thrust limit & recycling propellant for another flight attempt today. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2021

Головний інженер з інтеграції SpaceX Джон Інспрукер заявив, що ще одна спроба пуску буде зроблена близько 17:30 на східному узбережжі США (00.30 четверга в Україні).

Основним завданням Starship є доставлення астронавтів і вантажів на Місяць і Марс. Апарат складається з двох частин — безпосередньо 50-метрового космічного корабля Starship і 70-метрової ракети Super Heavy. Обидва ці компоненти можна використовувати кілька разів, а все завдяки вертикальному приземленню. Якщо SN9 витримає вогневі випробування, його запустять на висоту 12,5 км, а потім спробують приземлити обидва модулі.

Нагадаємо, що 2 лютого федеральне управління цивільної авіації США давало дозвіл на льотні випробування Starship SN9. О 20:00 за Києвом того ж дня стався тестовий запуск. Прототип Starship N9 успішно злетів і піднявся на висоту 10 кілометрів. При поверненні ракети на посадку, вона сильно нахилилася в одну сторону і вибухнула після удару об землю.

13 січня 2021 року прототип Starship SN9 піддався так званим "вогневим" випробуванням. Апарат залишався на Землі, проте його двигуни працювали на повну потужність. Після тестів два з трьох двигунів Raptor вирішили замінити.