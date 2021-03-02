NASA и SpaceX выяснили причину аварии затонувшей ракеты Falcon 9 (фото)

Создатели испытали многоразовый космический корабль на прочность, но двигатель не выдержал очередного полета.

Специалисты NASA и SpaceX выяснили причину, почему управляемая ракета Falcon 9 рухнула после успешной доставки спутников на орбиту 16 февраля. Руководитель по пилотируемым миссиям SpaceX Бенджи Рид раскрыл результаты исследования во время пресс-конференции 1 марта, передает SpaceNews.

В SpaceX Илона Маска предполагают, что ракета промахнулась мимо посадочной платформы и рухнула в Атлантический океан из-за поломки в одном из девяти двигателей Merlin. По словам Рида, в уплотнении образовалось отверстие, через которое горячее топливо проникло во внутренние системы. В итоге двигатель отключился, а Falcon 9 не смог приземлиться и прервал серию из 24 успешных посадок.

«Это было наибольшее количество полетов, которые совершали с уплотнителем такого типа», — подчеркнул Бенджи Рид.

[ + – ] Уплотнители ракеты Falcon 9

Представитель SpaceX добавил, что многоразовая ракета совершала свой шестой полет, а некоторые компоненты изнашиваются быстрее остальных. К счастью, у Falcon 9 есть возможность отключения одного из двигателей, поэтому удалось свести повреждения к минимуму. Несмотря на поломку, космический аппарат выполнил свою основную миссию и успешно доставил партию спутников для глобальной интернет-сети Starlink.

"Корабль вышел на орбиту и оставил спутники именно там, где они должны были оказаться", — заявили в SpaceX.

Накануне SpaceX в последний момент свернула запуск ракеты с 60 спутниками для интернета Starlink. Утром 28 февраля компания намеревалась отправить Falcon 9 с новой партией устройств на орбиту, однако космическую миссию отменили за 1 минуту 24 секунды до старта. Пресс-служба компании не назвала причину, но сообщила, что система автоматически остановила запуск.

Ранее сообщали, что 2 февраля SpaceX провела первые летные испытания нового прототипа Starship N9. Аппарат успешно взлетел на высоту в 10 километров, однако во время посадки он слишком сильно накренился в сторону и взорвался после удара о землю. Предыдущий прототип также не смог приземлиться, оказалось, что давление в верхних баках было слишком низким для нормальной работы, в итоге двигателю не хватило мощности для замедления перед контактом с поверхностью планеты.