SpaceX в последний момент свернула запуск ракеты с интернет-спутниками Starlink

Расширение сети спутникового интернета Starlink пошло не по плану, но разработчики пытаются наверстать упущенное.

Космическая компания Илона Маска SpaceX в последний момент отменила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками для орбитальной интернет-сети Starlink. Такое сообщение появилось на официальной странице в Twitter.

28 февраля SpaceX собиралась запустить тяжелую ракету Falcon 9 с новой партией мини-спутников в рамках проекта Starlink, однако операцию свернули за 1 минуту 24 секунды до старта. Пресс-служба компании не раскрыла причину отмены, указано лишь, что система остановила запуск автоматически. SpaceX не будет надолго откладывать запуск и объявила, что новая попытка состоится 1 марта в 8:15 по Восточному времени (около 13:15 по киевскому).

Пока глобальная сеть Starlink насчитывает 1083 устройства. Всего разработчики планируют вывести тысячи спутников на разную орбитальную высоту к 2027 году. В конце 2020 года они запустили бета-тестирование системы для жителей США, Канады и Великобритании, стоимость составляет 100 долларов в месяц. В заявке на регистрацию оператора сотовой связи, которую SpaceX подала в Федеральную комиссию США по связи, указано, что система уже насчитывает более 10 тысяч пользователей. Starlink обещает стабильное интернет-подключение со скоростью 100/20 Мбит/с при латентности 31 мс.

Компания SpaceX готовится до конца 2021 года совершить первый коммерческий полет на орбиту и недавно назвала второго пассажира рейса Crew Dragon. К экипажу присоединится 29-летняя Хейли Арсенокс, которая работает в клинике детских онкологических заболеваний и сама прошла лечение от рака костей в возрасте 10 лет. Стоит отметить, что женщина станет первым в мире человеком с протезированной ногой, который попадет в космос. Хейли Арсенокс сдала мерки для персонального скафандра и уже активно тренируется.

Ранее стало известно, что состояние бизнесмена Илона Маска за сутки сократилось на 15,2 миллиарда долларов и составило 183 миллиарда. Он потерял статус самого богатого человека на Земле, уступив его основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу. Одной из главных причин аналитики назвали падение курса криптовалюты биткоин, в которую инвестировала компания Tesla.