Илон Маск за сутки потерял $15,2 млрд

Одной из причин потери денег эксперты называют резкое падение курса биткоина, в который инвестировала компания Tesla

В мире больших денег – очередные рокировки: основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск за сутки обеднел на $15,2 млрд, опустившись на второе место в рейтинге самых богатых людей планеты, отдав первенство основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу. Таковы последние данные ресурса Bloomberg Billionaires Index.

На 23 февраля состояние Маска уменьшилось до $183 млрд.

Фото: Bloomberg Billionaires Index

Одной из причин такого развития событий эксперты называют резкое снижение стоимости криптовалюты. Всего за несколько дней ее курс с $57 тыс. серьезно рухнул и по состоянию на утро вторника составляет чуть чуть менее $48 тыс.

Как известно, компания Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд, что спровоцировало стремительный рост курса криптовалюты, начиная с 9 февраля. Сейчас же начался откат, и это ударило и по автопроизовдителю. 22 февраля котировки компании Маска рухнули на 8,55% — до 714,5 доллара, что стало самым значительным падением акций и сентября 2020 года.

Сам Маск недавно высмеял криптовалюту юмористическим видео в своем Twitter, намекнув, что ее стоимость слишком преувеличена.

"Деньги — это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться до того, что минимизирует и то, и другое", – отметил он, а также высмеял привязку биткоина к доллару.

Как стало известно на днях, Tesla, купившая в январе 2021 года в рамках новой инвестиционной политики биткоины на $1,5 миллиарда, к сегодняшнему дню заработала на них $1,08 млрд долларов.

Напомним, Маск поддержал предложение своих подписчиков в Twitter создать собственную криптовалюту и назвать ее MarsCoin.