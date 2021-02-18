Илон Маск поддержал идею о создании криптовалюты MarsCoin

У бизнесмена завязалась дискуссия с подписчиками в Twitter после того, как он пообещал поддержать владельцев Dogecoin, если они решат продать криптовалюту.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал предложение своих подписчиков в Twitter создать собственную криптовалюту и назвать ее MarsCoin. Соответствующая дискуссия состоялась на странице бизнесмена в социальной сети.

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Так, 15 февраля бизнесмен пообещал поддержать владельцев Dogecoin, если они решат продать криптовалюту.

"Если основные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, я окажу им полную поддержку. Единственная реальная проблема – это их слишком большая концентрация», — отметил бизнесмен.

В ответ на это в комментариях начали появляться разные предложения. В частности, Маску предложили идею создать свою криптовалюту, назвать ее Eloncoin и сделать ее "валютой Земли". Однако с большим энтузиазмом Маск отреагировал на идею с названием MarsCoin.

"Это определенно будет MarsCoin!" — ответил он своему подписчику.

Незадолго до этого Маск купил для своего младшего сына X Æ A-XII (Экс Эш Архангел Твелв) криптовалюту DogeCoin, чтобы он мог быть "малышом холдером" (холдеры – инвесторы, которые остаются держателями валюты вне зависимости от рыночной ситуации).

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Напомним, Илон Маск показал лицо подросшего сына X Æ A-XII. На странице в Twitter он опубликовал снимок, на котором сидит с ребенком на руках и разговаривает по телефону, а малыш в это время тянет отца за футболку. В кадре хорошо видно лицо ребенка.

Ранее сообщалось, что Илон Маск потратит $100 млн на конкурс по удалению углекислого газа из атмосферы. А решение основателя компании Tesla инвестировать 1,5 млрд. долларов в криптовалюту привело к тому, что менее чем за сутки курс биткоина четыре раза пробил исторический максимум и достиг $48 тыс.