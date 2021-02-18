Ілон Маск підтримав ідею про створення криптовалюти MarsCoin

У бізнесмена зав'язалася дискусія з підписниками у Twitter після того, як він пообіцяв підтримати власників Dogecoin, якщо вони вирішать продати криптовалюту.

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск підтримав пропозицію своїх підписників у Twitter створити власну криптовалюту і назвати її MarsCoin. Відповідна дискусія відбулася на сторінці бізнесмена в соціальній мережі.

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Так, 15 лютого бізнесмен пообіцяв підтримати власників Dogecoin, якщо вони вирішать продати криптовалюту.

"Якщо основні власники Dogecoin продадуть більшу частину своїх монет, я організую їм повну підтримку. Єдина реальна проблема — це їхня дуже велика концентрація», — зазначив бізнесмен.

У відповідь на це в коментарях почали з'являтися різні пропозиції. Зокрема, Маску запропонували ідею створити свою криптовалюту, назвати її Eloncoin і зробити її "валютою Землі". Однак з великим ентузіазмом Маск відреагував на ідею з назвою MarsCoin.

"Це безперечно буде MarsCoin!" — відповів він своєму підписнику.

Незадовго до цього Маск купив для свого молодшого сина X Æ A-XII (Ікс Еш Архангел Твелв) криптовалюту DogeCoin, щоб він міг бути "малюком холдером" (холдери — інвестори, які залишаються власниками валюти незалежно від ринкової ситуації).

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Нагадаємо: Ілон Маск показав обличчя сина-підлітка X Æ A-XII. На сторінці у Twitter він опублікував знімок, на якому сидить з дитиною на руках і розмовляє по телефону, а малюк у цей час тягне батька за футболку. У кадрі добре видно обличчя дитини.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск витратить $ 100 млн на конкурс з видалення вуглекислого газу з атмосфери. А рішення засновника компанії Tesla інвестувати 1,5 млрд. доларів у криптовалюту призвело до того, що менш ніж за добу курс біткоїну чотири рази побив історичний максимум і сягнув $ 48 тис.