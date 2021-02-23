Ілон Маск за добу втратив $ 15,2 млрд

Однією з причин втрати грошей експерти називають різке падіння курсу біткоїну, у який інвестувала компанія Tesla

У світі великих грошей — чергові перестановки: засновник компаній SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск за добу збіднів на $ 15,2 млрд, опустившись на друге місце в рейтингу найбагатших людей планети, віддавши першість засновнику інтернет-компанії Amazon Джеффу Безосу. Такі останні дані ресурсу Bloomberg Billionaires Index.

На 23 лютого стан Маска зменшився до $ 183 млрд.

Фото: Bloomberg Billionaires Index

Однією з причин такого розвитку подій експерти називають різке зниження вартості криптовалюти. Усього за кілька днів її курс з $ 57 тис. серйозно впав і станом на ранок вівторка становить трохи менше $ 48 тис.

Як відомо, компанія Tesla інвестувала в біткоїн $ 1,5 млрд, що спровокувало стрімке зростання курсу криптовалюти, починаючи з 9 лютого. Зараз же почався відкат, і це вдарило і по автовиробнику. 22 лютого котирування компанії Маска впали на 8,55% — до 714,5 доларів, що стало найзначнішим падінням акцій з вересня 2020 року.

Сам Маск нещодавно висміяв криптовалюту гумористичним відео у своєму Twitter, натякнувши, що її вартість занадто перебільшена.

"Гроші — це всього лише дані, які дозволяють нам уникнути незручностей бартеру. Ці дані, як і всі, схильні до затримок і помилок. Система буде розвиватися до того, що мінімізує і те, і інше", — зазначив він, а також висміяв прив'язку біткоїну до долара.

Як стало відомо днями, Tesla, яка купила в січні 2021 року в рамках нової інвестиційної політики біткоїн на $ 1,5 мільярда, до сьогодні заробила на них $ 1,08 млрд доларів.

Нагадаємо: Маск підтримав пропозицію своїх підписників у Twitter створити власну криптовалюту і назвати її MarsCoin.