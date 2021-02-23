Вторым пассажиром коммерческого рейса Crew Dragon станет девушка, победившая рак

Женщина станет первым человеком с протезированной частью тела, который побывает в космосе.

Компания Илона Маска SpaceX назвала имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon. Об этом сообщает Twitter компании.

Второе место на коммерческом рейсе получила 29-летняя Хейли Арсенокс.

Женщина — сотрудник сотрудником клиники детских онкозаболеваний St. Jude Childrenʼs Research Hospital, в которой сама проходила лечение от рака костей в возрасте 10 лет.

"Когда мне было всего 10 лет, St. Jude Childrenʼs Research Hospital дал мне возможность вырасти. Теперь я исполняю свои мечты — работать в исследовательской больнице и путешествовать по миру", — рассказала она, передает BusinessWire.

Остеосоркома левой ноги была диагностирована у нее в 10-летнем возрасте, после чего девочка прошла 12 раундов химиотерапии и несколько операций по удалению коленной и части бедренной кости и заменили на протез. Она станет первым человеком с протезированной частью тела, который побывает в космосе.

Женщина уже проходит специальную подготовку перед космическим полетом.

Как отмечается в сообщении на сайте клиники, она "совсем не нервничает, но очень рада" предстоящему полету. Арсенокс посетила компанию SpaceX, где с нее сняли мерки для индивидуального скафандра и подгонки кресла космического корабля.

Напомним, компания SpaceX Илона Маска собирается до конца 2021 года реализовать Falcon 9 Inspiration4 – первую в мире коммерческую миссию астронавтов на орбиту. На борту космического корабля Dragon будут находиться только гражданские лица.

Джаред Айзекман – миллиардер, основатель платежной системы Shift4 Payments, он профинансирует полет и возглавит миссию. У него большой опыт полетов на самолетах в составе команды по воздушной акробатике Black Diamond Jet Team.

Остальных участников полета отберут из числа тех, ко оставил заявки на сайте миссии, внеся благотворительный взнос.

Запуск планируется произвести с исторического стартового комплекса LC-39A Центра космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида. Ракета должна выйти на околоземную орбиту, после чего экипаж пробудет там несколько дней, совершая каждые 90 минут оборот вокруг Земли. После завершения полета спускаемый аппарат приводнится возле побережья Флориды.