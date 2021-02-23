Другим пасажиром комерційного рейсу Crew Dragon стане дівчина, яка перемогла рак

Жінка стане першою людиною з протезованою частиною тіла, яка побуває в космосі.

Компанія Ілона Маска SpaceX назвала ім'я другого члена екіпажу комерційного рейсу Crew Dragon. Про це повідомляє Twitter компанії.

Друге місце на комерційному рейсі отримала 29-річна Хейлі Арсенокс.

Жінка — працівник клініки дитячих онкозахворювань St. Jude Children's Research Hospital, у якій сама проходила лікування від раку кісток у віці 10 років.

"Коли мені було всього 10 років, St. Jude Children's Research Hospital дав мені можливість вирости. Тепер я виконую свої мрії — працювати в дослідницькій лікарні і подорожувати по світу", — розповіла вона, передає BusinessWire.

Остеосаркома лівої ноги була діагностована в неї в 10-річному віці, після чого дівчинка пройшла 12 раундів хіміотерапії і кілька операцій з видалення колінної і частини стегнової кістки і заміни на протез. Вона стане першою людиною з протезованою частиною тіла, яка побуває в космосі.

Жінка вже проходить спеціальну підготовку перед космічним польотом.

Як наголошується в повідомленні на сайті клініки, вона "зовсім нервує, але дуже рада" майбутньому польоту. Арсенокс відвідала компанію SpaceX, де з неї зняли мірки для індивідуального скафандра і підгонки крісла космічного корабля.

Нагадаємо: компанія SpaceX Ілона Маска збирається до кінця 2021 року реалізувати Falcon 9 Inspiration4 — першу у світі комерційну місію астронавтів на орбіту. На борту космічного корабля Dragon будуть тільки цивільні особи.

Джаред Айзекмана — мільярдер, засновник платіжної системи Shift4 Payments, він профінансує політ і очолить місію. У нього великий досвід польотів на літаках у складі команди з повітряної акробатики Black Diamond Jet Team.

Решту учасників польоту відберуть з числа тих, до залишив заявки на сайті місії, внісши благодійний внесок.

Запуск планується провести з історичного стартового комплексу LC-39A Центру космічних польотів імені Кеннеді в штаті Флорида. Ракета повинна вийти на навколоземну орбіту, після чого екіпаж пробуде там кілька днів, здійснюючи кожні 90 хвилин оборот навколо Землі. Після завершення польоту спусковий апарат приводнився біля узбережжя Флориди.