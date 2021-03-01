SpaceX в останній момент згорнула запуск ракети з інтернет-супутниками Starlink

Розширення мережі супутникового інтернету Starlink пішло не за планом, але розробники намагаються надолужити згаяне.

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX в останній момент скасували запуск ракети-носія з 60 супутниками для орбітальної інтернет-мережі Starlink. Таке повідомлення з'явилося на офіційній сторінці у Twitter.

28 лютого SpaceX збиралася запустити важку ракету Falcon 9 з новою партією міні-супутників у рамках проекту Starlink, проте операцію згорнули за 1 хвилину 24 секунди до старту. Прес-служба компанії не розкрила причину скасування, зазначено лише, що система зупинила запуск автоматично. SpaceX НЕ буде надовго відкладати запуск і оголосила, що нова спроба відбудеться 1 березня о 8:15 за Східним часом (близько 13:15 за київським).

Поки глобальна мережа Starlink налічує 1 083 пристрої. Усього розробники планують вивести тисячі супутників на різну орбітальну висоту до 2027 року. У кінці 2020 року ці фірми запустили бета-тестування системи для жителів США, Канади і Великобританії, вартість становить 100 доларів на місяць. У заявці на реєстрацію оператора стільникового зв'язку, яку SpaceX подала до Федеральної комісії США по зв'язку, зазначено, що система вже налічує понад 10 тисяч користувачів. Starlink обіцяє стабільне інтернет-підключення зі швидкістю 100/20 Мбіт/с за латентності 31 мс.

Компанія SpaceX готується до кінця 2021 року здійснити перший комерційний політ на орбіту і нещодавно назвала другого пасажира рейсу Crew Dragon. До екіпажу приєднається 29-річна Хейлі Арсенокс, яка працює в клініці дитячих онкологічних захворювань і сама пройшла лікування від раку кісток у віці 10 років. Варто зазначити, що жінка стане першою у світі людиною з протезованою ногою, яка потрапить у космос. Хейлі Арсенокс здала мірки для персонального скафандра і вже активно тренується.

Раніше стало відомо, що статки бізнесмена Ілона Маска за добу скоротилися на 15,2 мільярда доларів і становлять 183 мільярди. Він втратив статус найбагатшої людини на Землі, поступившись ним засновнику інтернет-компанії Amazon Джеффу Безосу. Однією з головних причин аналітики назвали падіння курсу криптовалюти біткоїну, у яку інвестувала компанія Tesla.