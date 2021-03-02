NASA і SpaceX з'ясували причину аварії затонулої ракети Falcon 9 (фото)

Творці випробували багаторазовий космічний корабель на міцність, але двигун не витримав чергового польоту.

Фахівці NASA і SpaceX з'ясували причину, чому керована ракета Falcon 9 рухнула після успішної доставки супутників на орбіту 16 лютого. Керівник з пілотованих місій SpaceX Бенджі Рід розкрив результати дослідження під час прес-конференції 1 березня, передає SpaceNews.

У SpaceX Ілона Маска припускають, що ракета влучила повз посадкової платформи і впала в Атлантичний океан через несправність в одному з дев'яти двигунів Merlin. За словами Ріда, в ущільненні утворився отвір, через яке гаряче паливо проникло у внутрішні системи. У результаті двигун вимкнувся, а Falcon 9 не зміг приземлитися і перервав серію з 24 успішних посадок.

«Це була найбільша кількість польотів, які здійснювали з ущільнювачем такого типу», — підкреслив Бенджі Рід.

[ + – ] Ущільнювачі ракети Falcon 9

Представник SpaceX додав, що багаторазова ракета здійснювала свій шостий політ, а деякі компоненти зношуються швидше за інших. На щастя, у Falcon 9 є можливість відключення одного з двигунів, тому вдалося звести пошкодження до мінімуму. Незважаючи на несправність, космічний апарат виконав свою основну місію й успішно доставив партію супутників для глобальної інтернет-мережі Starlink.

"Корабель вийшов на орбіту і залишив супутники саме там, де вони повинні були опинитися", — заявили в SpaceX.

Напередодні SpaceX в останній момент згорнула запуск ракети з 60 супутниками для інтернету Starlink. Вранці 28 лютого компанія мала намір відправити Falcon 9 з новою партією пристроїв на орбіту, однак космічну місію скасували за 1 хвилину 24 секунди до старту. Прес-служба компанії не назвала причину, але повідомила, що система автоматично зупинила запуск.

Раніше повідомляли, що 2 лютого SpaceX провела перші льотні випробування нового прототипу Starship N9. Апарат успішно злетів на висоту 10 кілометрів, проте під час посадки він занадто сильно нахилився в сторону і вибухнув після удару об землю. Попередній прототип також не зміг приземлитися, виявилося, що тиск у верхніх баках був занадто низьким для нормальної роботи, у результаті двигуну не вистачило потужності для уповільнення перед контактом з поверхнею планети.